Okul Aile Birliği velileri kahvaltıda bir araya geldiler

Devrek Gazi Ortaokulu Okul Aile Birliği velileri düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldiler.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Gazi Ortaokulu Okul Aile Birliği yönetimi tarafından velilere yönelik kahvaltı etkinliği düzenlendi. Devrek Öğretmen evinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlar ve ilçe protokolü bir araya gelerek etkinliğe destek vermek için adeta birbirleriyle yarış etiler. Düzenlenen kahvaltı etkinliğinde davetlilerini kapıda karşılayan Okul Aile Birliği Başkanı Nurten Çepcioğlu ve yönetim kurulu üyeleri misafirleri ile tek tek ilgilenerek okula verdikleri desteklerinden dolayı davetlilere teşekkür ettiler.



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Düzenlenen programla ilgili bilgi veren Okul Aile Birliği Başkanı Nurten Çepcioğlu,”Öncelikle davetimize iştirak eden başta ilçe protokolü ile ve uzaktan yakından gelerek bizlere destek veren tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Burada davetlilerinizin desteği sayesinde elde edeceğimiz gelir ile okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak için harcama yapılacaktır. Amacımız çocuklarımızın daha kaliteli eğitim ve öğretim alabilmelerini sağlamak ve sizlerle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Katılımlarınızdan dolayı arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.