Edirne’de, İl Milli Eğitim ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde, öğrencilerin ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir olması bakımından farkındalık oluşturmak için okul bahçelerine kuş evleri konuldu.İlk etapta il merkezinde...

Edirne’de, İl Milli Eğitim ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde, öğrencilerin ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir olması bakımından farkındalık oluşturmak için okul bahçelerine kuş evleri konuldu.

İlk etapta il merkezinde bulunan tüm ilkokul ve ortaokul bahçelerinde bulunan uygun yerlere konulmak üzere Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından 150 adet kuş evi yapıldı. Bu kapsamda ilk kuş evleri 24 Nisan 2018 Salı günü il Merkez 75. Yıl İlkokulunda takıldı. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Edirne Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, okul yönetici, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "Doğa sadece biz insanların değil; doğayı tüm canlılarla paylaşıyoruz. Bugün burada, doğayı birlikte paylaştığımız kuşlara, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte yapmış olduğumuz kuş evlerini okul bahçesinde bulunan ağaçlara bırakacağız. Bu kuş evlerinin koruyacak olanlar siz sevgili öğrencilerimizsiniz" dedi.

Orman İşletme Müdürü Önder Terzi de "Kuşlara yuva yaparak, kuşların buraya yerleşmesini istiyoruz. Çünkü kuşlar ormanlarımıza zarar veren böceklerle besleniyorlar, ağaçlara, çevreye zarar veren canlılarla beslendikleri için ekolojik dengenin sürdürülebilmesinde önemli bir yere sahipler. Bizler de, kuşlara okulunuz bahçesinde yuva sağladık ve uygun yerlere asarak kuşların burada çoğalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve Edirne Orman İşletme Müdürü Önder Terzi öğrenciler ile birlikte kuş evlerini ağaçlara astı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü olarak, doğanın sadece insanlara ait olmadığı ve diğer tüm canlılarla paylaşılmasının ekolojik dengenin sürdürülebilirliği bakımından gerekliliğinden hareketle kuş evleri yaptırılarak okullarımızın bahçelerinde bulunana ağaçlara takılacaktır. Böylece, hem doğada yaşayan canlılara yaşamlarını sürdürebilecekleri bir yuva sağlanacak, hem de çocuklarımızda doğada yaşayan diğer canlılara karşı farkındalık oluşturulacaktır" denildi.