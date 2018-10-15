GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:46

Okuldan ’Yerli Üretim’e tanıtım desteği

Samsun Ladik İmam Hatip Ortaokulu sosyal sorumluluk projesi kapsamında ’Yerli Üretim Logosu’nu ilçeye tanıttı.

Okuldan 'Yerli Üretim'e tanıtım desteği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Samsun Ladik İmam Hatip Ortaokulu sosyal sorumluluk projesi kapsamında ’Yerli Üretim Logosu’nu ilçeye tanıttı.

Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan Ladik İmam Hatip Ortaokulu, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Ticaret Bakanlığı tarafından tasarlanan ve 3 Ekim’de raflardaki etiketlerde, yerini alan ’Yerli Üretim Logosu’ okul öğrencilerince tüm ilçede tanıtıldı. İlçe halkına, Yerli Üretim Logosu’nu tanıtan öğrenciler aynı zamanda gittikleri yerlerde iş yeri sahiplerini yerli üretime teşvik etti.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı ve Ladik Kaymakamı Muhammet Çiftçi’ye yaptıkları ziyaretle ’Yerli Üretim’ hakkında mesajlar alan öğrenciler, bununla ilgili de mini bir klip hazırladı.

Etkinliğin ilçede ses getirdiğini belirten Ladik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Tarku, "Yerli üretimi destekleme konusunda, ilçemizde yakaladığımız farkındalığın tüm ülkemize yayılmasını temenni ediyoruz" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku