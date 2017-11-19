Okullar kan bağışı yarışında

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, okullarda yapılan kan bağışının yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Adana Valimiz Mahmut Demirtaş’ın himayelerinde yürütülen kan bağışı kampanyalarına destek veren okullarımız adeta bir iyilik yarışına girdi” dedi.

Türk Kızılayı Adan Şubesi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyası okullardan büyük ilgi görüyor. Adana’nın Seyhan ilçesinde eğitim veren Gazi Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri de kan bağışında bulunarak Kızılay’ın kampanyasına destek oldu.

Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Okul Müdürü Gökhan Baltacı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul idarecileri ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte öğrenciler ve veliler Kızılay’ın çalışmaları ve yürüttüğü projeler hakkında bilgilendirildi.

Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Türk Kızılayı’nın, savaşta ve barışta, doğal afette insanlığa hizmet veren örnek bir kurum olduğunu söyledi.

Gazi Ortaokulu’nun anlamlı bir etkinliğe öncülük ettiğini dile getiren Kaymakam Bozacıoğlu, "Öğrencilerimize toplumsal duyarlılığı, o ortamı yaşatarak ve yetişkinler olarak örnek teşkil ederek verebiliriz. Düzenlenen kan bağışı etkinliği de bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Tüm vatandaşlarımızı milletimizin iyilik eli Kızılay’ın çalışmalarına destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise kampanya ile öğrencilerin kan bağışının önemini öğrendiğini söyledi. Başkan Saygılı, “Hedefimiz öğrencilerimizin gönüllü olarak düzenli kan bağışçısı olmasını sağlamaktır. Bu anlamda emeği geçen eğitimcilerimiz bizler için çok kıymetli. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler Kızılay’a kan bağışında bulundu.



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Başkan Saygılı, programın sonunda etkinliğe ev sahipliği yapan okul müdürü Gökhan Baltacı’ya projeye verdiği destekten ötürü teşekkür plaketi takdim etti.