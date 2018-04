Okullararası Okçuluk Müsabakaları Ödül Töreni gerçekleştirildi

Okçular Vakfı ve Türkiye Okçuluk Federasyonu İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği "Okullar arası Okçuluk Müsabakaları Ödül Töreni" Okçular Vakfı Spor Kulübü’nde yapıldı.

Okçular Vakfı ve Türkiye Okçuluk Federasyonu İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği "Okullar arası Okçuluk Müsabakaları Ödül Töreni" Okçular Vakfı Spor Kulübü’nde yapıldı. Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Okçuluk Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Salih Aksu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Oku-yayı kuşanmak kültür, medeniyet, vatan şuurunu kuşatmaktır. Ok ve yay bizim medeniyet tarihimizde önemli bir yeri var. Vakıf olarak biz bu medeniyet değerini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

“Okçuluk dikkat dağınıklığını oradan kaldırıyor”

İBB Başkanı Mevlüt Uysal da, “Geçmişimizde okçuluğun önemi İstanbul’un fethi ile başlıyor. Ata sporumuz, fakat gün gelmiş unutmuşuz. Bu nedenle Okçular Vakfı’nın kuruluşuna emek verenleri kutluyorum. Okçuluk herkesin yapabileceği bir spor. Dikkat dağınıklığını ortadan kaldıran bir spor" ifadelerini kullandı.

“Okçuluk kimliğimizin bir parçası”

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da, "Okçuluk çok özel bir spor. Bizim geçmişimizde tuttuğu yer itibarıyla, kimliğimizin bir parçası olması itibarıyla önemli. Dünya okçuluğunun en iyileri bizim dedelerimiz. Okmeydanı’ndaki okçular tekkesi dünya okçuluğunun dünya tarihindeki merkezi. Burası vakfın kuruluşu ile yeniden dünya okçuluğunun merkezi oldu. Burada ok atmak büyük bir mesele. Burası aynı zamanda bir tekke. Yani sporcu yetişirken sadece daha iyi atış yapmakla kalınmıyor. Aynı zamanda sporcunun kişisel gelişimi sağlanıyor. Güçlü karakterli bireylerin yetişmesini de sağlanıyor. Genç kardeşlerimden ricam, ok attığınız zaman ecdadınızın neden ok attığını unutmayın. Ecdadınız tarihin gördüğü en iyi okçular. Onların sahip olduğu ruha bugün bizim de ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Sadece spor yapılmıyor, ruh terbiyesi yapılıyor”

Vali Vasip Şahin ise, "Burada sadece spor yapılmıyor, ruh terbiyesi yapılıyor. Spor yaparken ahlaki değerler, kültüre saygı öğretiliyorsa spor bir anlam ifade ediyor. Aksi halde spor bir yarış ve nefsi besleyen bir hale geliyorsa zararlı oluyor. Görüyoruz ki burada spor ahlakının olmasın da Okçular Vakfı’nın büyük bir payı var. Bu faaliyetin içerisinde olmak bizim için onurdur" dedi.