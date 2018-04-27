Okuma yazmayı çocuklarının tedavi gördüğü hastanede öğrendiler

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi (MTF) Çocuk Göğüs Hastalıkları servisinde yatarak tedavi gören iki hastanın annesi, hastane öğretmeni ve çocuklarının desteği ile okuma yazmayı öğrendi.NEÜ MTF Çocuk Sağlığı...

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi (MTF) Çocuk Göğüs Hastalıkları servisinde yatarak tedavi gören iki hastanın annesi, hastane öğretmeni ve çocuklarının desteği ile okuma yazmayı öğrendi.

NEÜ MTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Pekcan, iki hastanın annesinin okuma- yazma bilmediğini gördüklerini belirterek, "Çocukları devamlı hastanede yatarak tedavi gördüğü için okuma-yazma kurslarına katılma imkanları da olmadı. Biz de onların hastanemizde bulunduğu zamanlarda okuma-yazmayı öğrenmelerini istedik. Daha sonra hastane öğretmenimiz Aslı Tekiz ve Rabia Demir’e çocuklarının da desteğiyle okuma yazmayı öğretti” dedi.

Okuma yazmayı öğrendikleri için büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Aslı Tekiz ve Rabia Demir, gerek eğitimlerine verdikleri destekten dolayı, gerekse çocuklarının tedavisindeki ilgilerinden dolayı Meram Tıp Fakültesi çalışanlarına teşekkür etti.

Akciğer nakli bekleyen İbrahim Ethem Tekiz de, annesi okumayı öğrendiği için mutlu olduğunu söyleyerek, nakil için destek istedi.