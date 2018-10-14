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14 Ekim 2018 Pazar 10:03

Ölmeden mezarlarını kazdılar

Sivas’ta yaşayan 60 yıllık evli çift, vefat ettiklerinde konu komşuya yük olmamak için hayattayken kendi mezarlarını kazdırdılar.Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Kuz köyünde yaşayan Zorlu çifti, vefat ettiklerinde kimseye yük olmamak...

Ölmeden mezarlarını kazdılar
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Sivas’ta yaşayan 60 yıllık evli çift, vefat ettiklerinde konu komşuya yük olmamak için hayattayken kendi mezarlarını kazdırdılar.

Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Kuz köyünde yaşayan Zorlu çifti, vefat ettiklerinde kimseye yük olmamak için ilginç bir şey yaptı. Dursun Zorlu (82) ve Selvi Zorlu (80), kendilerine ait arazide mezarlarını kazdırdı. Kazdırdıkları mezarların üzerini bir kapak ile örttüren çift, kimseye yük olmamak için her iki mezarı da defne hazır hale getirdi. Yaklaşık 60 yıllık mutlu bir evlilikleri olduğunu belirten çift, mezar yerini belirlerken de hassas davrandı. Çift, mezarlarını hem Selvi Zorlu’nun baba evinin bulunduğu komşu köyü hem de yaşadıkları Kuz köyünü gören hakim bir tepede kazdırdı.

Dursun Zorlu, bölgede kış şartlarının zorlu geçmesinden dolayı kış aylarında gerçekleşebilecek olası bir vefat durumunda konu komşuya yük olmak istemediklerini belirterek, “Ölüm hepimiz için. Yakın mı uzak mı bilmiyoruz. Kış aylarında mı öleceğiz yaz aylarında mı bilmiyoruz. Kış aylarında bizim köyümüzde 1-2 metre kar yağar. Yollar kapanır. Kış aylarında ölürsem beni de buraya getirmeyebilirlerdi. Ben de sağlığım yerindeyken kendi imkanlarım ile benim ve eşimin mezarını burada kazdırdım. Kimseye yük olmadım. Ölünce komşulara yük olmamak için mezarımı kazdırdım“ dedi.

Selvi Zorlu ise, “Ben eşimden razıyım. Rabbim de ondan razı olsun. İkimizin de mezarı yan yana. Yaklaşık 60 yıldır evliyiz. Mutlu bir hayatımız oldu. Ölünce kimseye yük olmamak için bunu yaptık” şeklinde konuştu.
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