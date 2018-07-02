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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:21

Ölmek üzere olan yavru kediyi polis kurtardı

Adıyaman’da, çöp konteynerine atılan yavru kedi, ölmek üzereyken son anda Polis Memuru İbrahim Kiper tarafından kurtarıldı.

Ölmek üzere olan yavru kediyi polis kurtardı
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Adıyaman’da, çöp konteynerine atılan yavru kedi, ölmek üzereyken son anda Polis Memuru İbrahim Kiper tarafından kurtarıldı.

Sakarya Caddesi üzerinde kaldırımda yürüdüğü esnada bir çöp konteyneri içerisinde miyavlama sesi duyan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezinde görevli Polis Memuru İbrahim Kiper, çöp konteynerinin içerisine girerek bağıran kediyi aramaya başladı. Bir süre çöplerin arasında arama yapan Polis Memuru Kiper, yavru kediyi bularak çöplerin arasından çıkardı. Kedinin bitkin ve gözlerinden yaralı olduğunu fark eden Polis Memuru Kiper, zaman kaybetmeden özel bir veteriner hekimi arayarak durumu anlattı. Durum üzerine veteriner hekim bir klinikten göz damlası almasını ve kedinin gözlerine damlatmasını istedi. Hemen en yakın bir kliniğe giden Polis Memuru Kiper, veteriner hekimin söylediği ilacı alarak kedinin gözlerine damlatmaya başladı. Yaklaşık birkaç hafta boyunca göz damlası damlatılan kedinin gözleri sağlığına kavuşurken, Polis Memuru Kiper’in kediye yapmış olduğu bakım ve tedaviler ise cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis merkezinde tedavileri yapılan ve beslenen kedinin yavru kedinin eski sağlığına kavuştuğu öğrenildi.
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