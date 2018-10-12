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12 Ekim 2018 Cuma 18:20

Oltasını almak için Asi Nehri’ne indi

Hatay’da Asi Nehri’ne balık tutmak için inen vatandaş, oltası düşünce, almak için nehre indi. Suyun yüksek olduğu Asi Nehri’nden geri çıkamayan vatandaşa itfaiye ekipleri yardım etti.

Oltasını almak için Asi Nehri'ne indi
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Hatay’da Asi Nehri’ne balık tutmak için inen vatandaş, oltası düşünce, almak için nehre indi. Suyun yüksek olduğu Asi Nehri’nden geri çıkamayan vatandaşa itfaiye ekipleri yardım etti.

Antakya’da Asi Nehri’nde balık tutan 62 yaşında ki Hüseyin Borucu balık tutmak için nehre indi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen vatandaş, daha sonra nehre oltasını düşürdü. Oltasını almak için Asi Nehri’ne inen Hüseyin Borucu, suların da yüksek olması nedeni ile geri çıkamadı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerini ve 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin uzattığı ipi geri çeviren Hüseyin Borucu, kendi imkanları ile çıkmayı denedi. Uzun süre Asi Nehri içerisinde kenarda yürüyen 62 yaşındaki adam, ikna edici konuşmalar ve uğraşlar sonucunda nehirden çıkarıldı.

Görgü tanıklarından Hüseyin Aksaç, Asi Nehri’ne inen Hüseyin Borucu’nun akli dengesinin yerinde olmadığını ve geçimini balık tutarak sağladığını söyleyerek “Geçimini balık tutarak sağlayan bir kişi. Akli dengesi biraz eksik. 62 yaşında bir arkadaş, tanıyorum ben onu. Oltası düştüğü için oltayı almaya aşağı indi. Görenler itfaiyeyi aradı ve itfaiyenin yardımı ile çıkarıldı. Allah’a şükür bir şeyi yok, sağlığı yerindedir. Balıkla geçimini sağlayan fakir bir insan” ifadelerini kullandı.

Olayı gören vatandaşlar meraklı bakışlar ile geniş bir kalabalık oluştururken, Borucu sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi.
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