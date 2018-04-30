Ölümün ayırdığı üçüz nineler kardeşlerini unutamıyor

Ordu’da 86 yıl hiç ayrılmayan ve yaklaşık 1,5 yıl önce kardeşlerini kaybederek ikiz kalan nineler, kardeşlerini bir türlü unutamıyor.

Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan 87 yaşındaki üçüz ninelerden Hayriye Sarı, ilik kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 1,5 yıl önce vefat etti. Aradan geçen süre zarfında kardeşlerini unutamayan Hacer ve Emriye Sarı, her yerde kardeşlerini aradıklarını dile getirdiler. Geride kalan ikiz kardeşler, evlerinden 2 kilometre uzaklıktaki mezarlığa ne zaman gitseler gözyaşlarına hakim olamıyor. Kardeşlerinden geriye kalan fotoğraflarla avunan Hacer ve Emriye Sarı, birbirlerinin elini hiç bırakmıyor.

“Evin içerisinde izlerini arıyorum”

Kardeşinin vefatından sonra çok yalnız kaldığını ve biran olsun unutamadığını söyleyen Emriye Sarı, “Yalnız kaldım, ben şimdi onun izlerini arıyorum nerede diye. Evin içerisinde buralardan geçti mi diye bakıyorum. Biz sürekli onunla beraberdik. Dağa, taşa odun toplamaya giderken hiç ayrılmazdık. Şimdi kimse yok, onu ben nerede bulayım şimdi. Beşikten çıktık hiç ayrılmadık. Bizi çarşıda görenler sürekli fotoğraf çekerdi. Her yere beraber gider hiç ayrılmazdık. Evli olan da bir gün gelmese bile ertesi gün hemen gelirdi, duramazdı. Ben şimdi kardeşimi bulamadığım zaman gittiğim yerlerde izlerini arıyorum. Üçümüz beraberdik sürekli” şeklinde konuştu.

Emriye Sarı, evlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın talimatı ile yaptırıldığını hatırlatarak, rahat bir şekilde yaşadığını söyledi. Erdoğan’ın gazete sayfalarından kestiği fotoğraflarını evindeki mobilyaya yapıştıran Sarı, onlara baktıkça Cumhurbaşkanı ile karşılaşmış gibi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘başkan’ diye hitap eden Emriye Sarı, Erdoğan’ı çok sevdiklerini ve görüşmek istediğini söyledi.

“Mezarlık ziyaretinden sonra 3-4 gün ağlıyorlar”

Üçüz ninelerden geriye kalan Hacer ve Emriye Sarı’nın bakımını üstlenen Emine Sarı, kardeşleri öldüğü günden bu yana iki kardeşin aradan geçen süreye rağmen ağladıklarını söyledi. Emine Sarı, “Mezarlık ziyareti sonrası ağlamaları 3-4 gün devam ediyor. Onun için artık çok sık gitmiyoruz. Emriye teyzem çok fazla etkilendi, birlikte yaşadıkları için o daha çok yara aldı ama artık biraz daha toparladık, 1,5 yıl oldu” şeklinde konuştu.