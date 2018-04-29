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29 Nisan 2018 Pazar 12:12

Omurilik felcine dikkat çekmek için koştular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği işbirliğinde Run TOFD İstanbul Koşusu düzenlendi. Renkli anların yaşandığı koşuda engelli sporcular, destekçileri ile birlikte parkuru tamamladı.

Omurilik felcine dikkat çekmek için koştular
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği işbirliğinde Run TOFD İstanbul Koşusu düzenlendi. Renkli anların yaşandığı koşuda engelli sporcular, destekçileri ile birlikte parkuru tamamladı.

"Yol Arkadaşım Olur Musun?’’ sloganı ile düzenlenen Run TOFD İstanbul Koşusu’na omurilik felçlileri ve çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı. Florya sahilinde verilen startla başlayan koşu, Yeşilköy sahiline kadar sürdü. 5,5 kilometrelik parkuru bitiren sporcular madalyalarını alırken, yarışa katılan engelli vatandaşlar da destekçileriyle birlikte yarışı bitirdi. Yol arkadaşıyla yarışa katılan Ali Ekber Ağakoyun, "Çok güzel bir duygu, itici güçlerimizle beraber koştuk ve eğlendik. Tüm itici güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İnsanların adımlarını iyilik için attığını belirten bir başka engelli vatandaş ise, "Herkes adımlarını iyilik için attı. Bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsi bizim gibi koşamayanlar için koştu. O yüzden çok mutluyum’’ diye konuştu.

Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen koşuyu kazanan sporcular, sponsorlar tarafından belirlenen ödülleri almaya hak kazandı. Koşu kapsamında toplanan yardımlarla Türkiye genelinde 2 bin tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı öğrenildi.
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