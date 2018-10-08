Önceden alınan tedbirler faciayı önledi

Trabzon’un Vakfıkebir İlçesi Büyükliman İlköğretim Okulu bahçe duvarı yapılan yol çalışması nedeniyle çöktü. Olası facia okul yönetimi tarafından alınan tedbirle önlendi.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesine bağlı Büyükliman Mahallesi Hasan Cemil Güç Caddesinde yol genişletme çalışmaları az kalsın bir faciaya neden olacaktı. Bu sabah saatlerinde okulun istinat duvarının hemen yanında yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında okulun istinat duvarı çökerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Okul yetkilileri olası faciaya karşı önceden tedbir alırken okul bahçesinde öğrencilerin çalışma alanına girmemeleri için tedbir olarak bariyer koydu. Okul Müdürü Halim Şahin önceden tedbir aldıklarını belirterek “Yol çalışması nedeniyle daha önceden güvenlik tedbirlerini almıştık. Makine kullanan operatör çalışma yaparken istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında operatör kendini kurtara bildiği kadar kurtardı. Allahtan ölen ya da yaralanan olmadı. Öncenden okul bahçesine öğrencilerin çalışma alanına girmemeleri için bariyer koymuştuk. Bariyerler sayesinde öğrencilerin güvenliğini sağladık. Bariyerlerle okul bahçesini kapattık. Bizler kendi tedbirlerimizi onlar da kendi tedbirlerini aldılar. Yeni iş makinesi gelerek tekrar çalışmalara başlandı” dedi.