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15 Ekim 2018 Pazartesi 19:59

Opel’den 100 bin mazotlu aracı geri çağırması isteniyor

Fransız PSA Grubunun sahibi olduğu Opel’in mazotlu araçlardaki emisyon hacimlerinin ölçümlerinde manipülasyon yapılıp yapılmadığına ilişkin delil ve belge toplanmasının ardından şimdi de Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi (KBA), yaklaşık 100 bin mazotlu aracın geri çağrılmasını istedi. Federal Ulaştırma Bakanlığı, Opel’le ilgili alınan kararın resmi olarak Opel’e bildirileceğini açıkladı.

Opel'den 100 bin mazotlu aracı geri çağırması isteniyor
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Fransız PSA Grubunun sahibi olduğu Opel’in mazotlu araçlardaki emisyon hacimlerinin ölçümlerinde manipülasyon yapılıp yapılmadığına ilişkin delil ve belge toplanmasının ardından şimdi de Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi (KBA), yaklaşık 100 bin mazotlu aracın geri çağrılmasını istedi. Federal Ulaştırma Bakanlığı, Opel’le ilgili alınan kararın resmi olarak Opel’e bildirileceğini açıkladı.

Federal Ulaştırma Bakanlığı Motorlu Taşımacılık Dairesi, Opel’in emisyon ölçüm cihazlarında ortaya çıkan ölçüm hatalarının düzeltilmesi için tanınan zamanı değerlendirmediği ve Zafira, Cascada ve Insignia model otomobillere takılan Euro 6 dizel motorlarının ancak yüzde 70’lik bölümünün elden geçirildiğini bildirdi. Son yapılan emisyon ölçümlerinde de yeni bir hatanın daha tespit edildiğini açıklayan Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi, 100 bin mazotlu aracın geri çağrılarak yeniden emisyon değerlerinin ölçülüp, eksikliklerin giderilmesini istedi.
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