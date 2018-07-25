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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:48

Operasyonların sürdüğü Sidekan bölgesinde halk PKK’dan bıktı

ERBİL (İHA) – Kuzey Irak’ta Kandil bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında çok sayıda PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların yoğun olarak devam ettiği Sidekan bölgesinin Kaymakamı İhsan Çelebi, yüzlerce insanın PKK yüzünden topraklarından ayrıldığını, kalan insanlardan ise haraç toplandığını söyledi.

Operasyonların sürdüğü Sidekan bölgesinde halk PKK'dan bıktı
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ERBİL (İHA) – Kuzey Irak’ta Kandil bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında çok sayıda PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların yoğun olarak devam ettiği Sidekan bölgesinin Kaymakamı İhsan Çelebi, yüzlerce insanın PKK yüzünden topraklarından ayrıldığını, kalan insanlardan ise haraç toplandığını söyledi.

Operasyonların devam ettiği Sidekan bölgesinin Kaymakamı İhsan Çelebi, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Sidekan’ın Türkiye ile sınırda bulunduğunu ifade eden İhsan Çelebi, “1984 yılında PKK buraya geldi ve burayı kendi yerleri gibi kullanmaya başladı. Buradaki köylüler onların yüzünden evlerinden ayrıldı, toprağından ayrıldı. Başka yerlere gittiler” dedi.

“PKK haraç topluyor”

Köylerde kalan insanlardan ise PKK’nın haraç topladığını söyleyen Çelebi, “100 tane koyun veya keçiden 3 tane zorla alıyorlar. Bir ineği olursa, her bir inek başından 10 bin dinar alıyorlar. Her bir kovan arıdan, bin dinar alıyorlar. O yüzden buradaki insanlar bıktı. Kendi işlerini yapıyorlar ve zorla bu parayı veriyorlar. Buradaki halk PKK’nın varlığını istemiyor. PKK burada olduğu için Türk askerleri operasyon yapıyor. Buradaki hükümet, Kuzey Irak Kürt Bölgesi yönetimi defalarca PKK’dan bölgeyi terk etmesini istedi. Buradaki halkın geri dönmesini, işlerini yapmasını, topraklarını kullanmasını istiyoruz. Şimdi PKK burada olmasa, 115 köyün halkı kendi topraklarına dönecek. PKK’nın tuttuğu yerler, hayvancılık için çok iyi yerler. Eğer PKK burada olmasa, Türkiye burada operasyon yapmayacak, halk da burada normal bir şekilde yaşayacak” diye konuştu.
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