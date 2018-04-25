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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:48

Oral: “Mülteciler nedeniyle kiralık ev sorunu yaşanmaya başlandı”

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, Samsun’da en fazla mültecinin İlkadım ilçesinde ikamet ettiğini belirterek, “Mülteci vatandaşların şehrimize yerleşmesiyle birlikte ciddi derecede kiralık ev sorunu yaşanmaya başlandı”...

Oral: 'Mülteciler nedeniyle kiralık ev sorunu yaşanmaya başlandı”
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Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, Samsun’da en fazla mültecinin İlkadım ilçesinde ikamet ettiğini belirterek, “Mülteci vatandaşların şehrimize yerleşmesiyle birlikte ciddi derecede kiralık ev sorunu yaşanmaya başlandı” dedi.

Türkiye’de yaşanan mülteci akımı nedeniyle, Samsun’da kiralık evlerin yok denecek kadar azaldığını belirten Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, “Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle bizim ülkemize gelen ve Samsun’a yerleşen Irak ve Suriye uyruklu mülteciler, her geçen gün ev kiralamaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 2 yıllık gözlemlerimize göre mülteciler kendi milletlerinin bulunduğu bölgede ev kiralıyor. Mülteci vatandaşların şehrimize yerleşmesiyle birlikte ciddi derecede kiralık ev sorunu yaşanmaya başlandı. Boşta kalan birçok evin ise kira fiyatları ikiye katlandı. Artık kiralık ev bulmak oldukça zor. Özellikle İlkadım ilçesinde ciddi şekilde sıkıntılar var. Mülteciler genellikle İlkadım ilçesinden ev kiralamak istiyor. Hatta Irak uyruklu birçok mülteci İlkadım ilçesinde yaşıyor. Genel olarak baktığımız zaman ortalama yüzde 90 mültecinin İlkadım ilçesinde ikamet ettiğini söyleyebiliriz. Hiçbir mülteci başka bir ilçede yaşamak istemiyor. Bir de hepsi özellikle binaların giriş katlarını tercih ediyor. Bunun dışında çok nadir ev kiralıyorlar. Daha sonra ise Canik bölgesinde sıklıkla mültecilerin ev tuttuğunu görüyoruz” diye konuştu.
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