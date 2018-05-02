Ordu’da bulutlara dokunulacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 530 metre yüksekliğindeki Boztepe’de hayata geçirilecek “Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi"nde çalışmalara başladı.

Ordu ilinin şehir terası Boztepe’de ulaşımı kolaylaştıracak 3 şeritli sıcak asfalt yol çalışmasının ardından, heyecan uyandıran Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi’nde de çalışmaların başladığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Tamamen doğayla uyumlu olacak projemiz kapsamında, mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait 11 bin 159 metrekare alan üzerinde toplam 11 dairelik, 5 adet villa tipi otel ile 1 adet restoran için çalışmalara başladık” dedi.

Doğayla uyumlu olacak

Boztepe’yi önemsediklerini ve bu kapsamda yatırımları sırasıyla hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “Ordu turizminin önemli cazibe noktalarından biri olan Boztepe’nin cazibesini daha da artırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli projeler hazırladık. Bu kapsamda ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 3 şeritli sıcak asfalt yol çalışmalarımız devam ederken, şimdi de tamamen doğaya uyumlu olacak ’Dört Mevsim Bulutlara Dokunun’ Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait 11 bin 159 metrekare alan üzerinde toplam 11 dairelik, 5 adet villa tipi otel ile 1 adet restoran için çalışmalara başladık” diye konuştu.

Proje 11 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek

Projenin mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan 11 bin 159 metrekare alan üzerinde inşa edileceğini belirten Başkan Enver Yılmaz, “Projede toplam 11 dairelik, 5 adet villa tipi otel ile 1 adet restoran için çalışmalara başladık. Ordu mimarisinde ve her katı ayrı daire olacak şekilde 227 mlik 3 adet, 3 katlı A tipi villa ve 2 adet 228 m’lik tek daireli dubleks B tipi villa yapılacak. 2 kat olarak projelendirilen restoranın toplam büyüklüğü ise 603 m olacak. Restoran bölümüyle birlikte balkon, teras ve çocuk oyun alanları da olacak” şeklinde konuştu.

Boztepe’nin cazibesi daha da artacak

Boztepe’nin yapılan yatırımlarla güzelliğine güzellik katacağını ifade eden Başkan Yılmaz, “530 rakımlı Boztepe’ye araçla ulaşımı kolaylaştıracak 3 şeritli sıcak asfalt yol çalışmasını sürdürüyoruz. Duvarları ve menfezleriyle birlikte Ordu’muza yakışır bir yol oluyor. Şimdi ise ’Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi’nin çalışmalarına başladık. Yine bölgeye toplam 11 dönüm bir alan üzerine uygulayacağımız Macera Parkı Projemiz kapsamında, zorluk derecesine göre kolay, orta, zor ve çok zor olmak üzere 4 adet ağaç arası oyun parkurları, çocuk parkuru, her yaş grubuna hitap edecek pentatlon alanı, 11 metre yüksekliğinde dev salıncak, yürüyüş ve oturma alanları, atlama kulesi ve zipline yapılacak. Yakın bir zamanda bu projemizde de çalışmalara başlayacağız. Yapacağımız irili ufaklı dokunuşlarla Boztepe, adından sıkça söz ettiren ve merak uyandıran bir görünüme kavuşacak” ifadelerini kullandı.