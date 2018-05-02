Ordu’da ’Seçim Güvenliği’ toplantısı

Ordu’da gerçekleştirilen ‘Seçim Güvenliği’ toplantısında açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, gerekli güvenlik önlemleri ve hassasiyete dikkat edileceğini belirterek, seçim sürecinde suç teşkil etmeyecek şekilde propaganda yapılmasında sakınca olmadığını söyledi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, 24 Haziran günü yapılacak olan seçim öncesi alınacak güvenlik tedbirleri, ihtiyaçlar ve sorunlar görüşüldü. Burada katılımcılara seslenen Vali Yavuz, son yıllarda yargı denetiminde gerçekleştirilen seçimlerin, her türlü tartışmanın dışında objektif, milletin iradesini sandığa yansıtıp gerçekleştirdiği seçimler olduğunu aktardı. Yavuz, 24 Haziran seçimleri konusunda da herhangi bir tereddüt olmadığını söyledi.

Seçim yasakları ve propagandalar

Vali Yavuz, görevlerinin, başta güvenlik olmak üzere, seçimin güvenlik ortamında gerçekleştirilmesi ve seçme iradesinin herhangi bir etki altında kalmaksızın sandığa yansıtılması konusunda olduğuna dikkat çekti. Seçim takviminin 30 Nisan tarihinde başladığını hatırlatan Yavuz, “Seçim takvimi başladıktan itibaren, seçim yasakları ve propaganda dönemi ile ilgili bir tarih karışıklığı olur. Bununla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarını başta kaymakamlarımız ve il müdürlerimiz tarafından titizlikle takip edilmesini rica ediyorum. Güvenlik birimlerimiz dahil olmak üzere, 14 Haziran tarihine kadar gerçekleşebilecek bütün toplantı ve yürüyüşler, mülki idari amirinin görev yetkisi içindedir” dedi.

Muhtarlıklardaki seçmen listelerinin korunması

Vali Yavuz, mülki idari amirlerinin, muhtarlıklara asılan seçmen listelerini koruması konusunda da gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekerek, yatağa bağlı olan kişi yakınlarının da seçim kurumlarına müracaat etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Vali Yavuz, seçim sandık kurulu başkanlarını kamu kurum ve kuruluşlarından seçildiğini aktararak, personel listelerinin, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık aracılığı ile gönderileceğini kaydetti.

Seçim propagandalarında hassasiyet

Seçim zamanında yaşanan hassasiyete de değinen Ordu Valisi Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yöneticileri, kamuoyunda polemik konusu olabilecek, konusu suç olmayan her konuya müdahil olunmaması gerektiğini aktardı. Vatandaşların, seçim zamanı özgürce propaganda yapmaları gerektiğine vurgu yapan Valim Yavuz, bu konuda güvenlik güçleri ve mülki idari amirlerinin bu konuda yetkilerini geniş kullanmaları da istedi. İnsanların düşünce ve fikirlerini seçmene en net ve özgür şekilde aktarabilmeleri gerektiği anlatan Yavuz, bunu sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasına dikkat çekti.

Konuşmanın ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıya, ayrıca, vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri ve ilgililer katıldı.