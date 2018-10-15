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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:44

Ordu’da selin yıktığı köprü trafiğe açıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 8 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan Cevizdere Köprüsü, 1 ay gibi kısa sürede yenisi yapılarak trafiğe açıldı.

Ordu'da selin yıktığı köprü trafiğe açıldı
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Ordu’nun Ünye ilçesinde 8 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan Cevizdere Köprüsü, 1 ay gibi kısa sürede yenisi yapılarak trafiğe açıldı.

Toplam uzunluğu 75 metre olan Ünye-Fatsa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Cevizdere Köprüsü’nün yapım işi 29 Ağustos tarihinde ihale edildi ve yapım çalışmalarına 14 Eylül tarihinde başlandı. 1 ay gibi kısa sürede yapımı tamamlanan Cevizdere Köprüsü bugün hizmete açıldı. Köprünün tamamlanmasıyla beraber yüklenici firma köprüde son olarak bariyerlerle işaretlemeler yaptı.

Köprüyle ilgili Ordu Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cevizdere Köprüsü bugün trafiğe açılıyor. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan ve 7/8/9 Ağustos tarihlerinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprü 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Bilgi, tecrübe ve siyasi kararlılık ile elde edilen bu başarı devletimizin de kudretini bir kez daha ispatladı. Afet bölgesine teşrif ederek en kısa zamanda bitirilmesi talimatını veren ve kaynak tahsis eden cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma Bakanımıza ve karayolları çalışanlarına minnettarız. Hayırlı olsun” dedi.
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