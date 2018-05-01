Ordu’da yasağın kalkması ile paraşütler havalandı

Ordu’da yıllardır yapılan ve Ordu-Giresun Havalimanı uçuşlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yasaklanan yamaç paraşütü uçuşları, yasağın kalkmasıyla yeniden başladı.Ordu’nun turistik...

Ordu’da yıllardır yapılan ve Ordu-Giresun Havalimanı uçuşlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yasaklanan yamaç paraşütü uçuşları, yasağın kalkmasıyla yeniden başladı.

Ordu’nun turistik cazibeleri arasında yer alan yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki Boztepe’den yıllardır yapılan yamaç paraşütünün Ordu-Giresun Havalimanı uçuşlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yasaklanmıştı. Bunun üzerine harekete geçen AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ile görüşmüş, yapılan değerlendirmeler sonrası ise yasak kaldırılmıştı.

“Yamaç paraşütü Ordu’nun markası oldu”

Boztepe’den gerçekleşen yamaç paraşütü uçuşlarını ziyaret eden AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Yamaç paraşütü uçuşlarının devlet Hava Meydanları’nın, uçakların iniş güzergahına denk geldiği için yasaklandığı haberi bizi derinden üzmüştü. Çünkü yamaç paraşütü Ordu’da bir marka oldu. Burada derneğimizdeki arkadaşlar sağ olsunlar bu sporu çok geliştirdiler, Türkiye’de ve dünyada en iyi uçuş yapılan ikinci yer olduğunu söylüyorlar. Böyle güzel bir yerin de uçakların iniş güzergahına denk geldi diye ortadan kaldırılması doğru bir olay değil. Bu sonuçta Ordu turizmini etkiliyor ve balta vuruyor. İnsanlar hem yamaç paraşütü ile uçuyor, hem de denizin ve yeşilliğin rengini görüyorlar” şeklinde konuştu.

Vekil Gündoğdu ayrıca, yapılan görüşmeler sonucunda yasağın belirli saatler olmak suretiyle kalktığını, ancak ilerleyen zamanlarda saat aralığını arttırmak için çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

“Türkiye ve dünyadaki paraşütçüler tarafından biliniyor”

Ordu Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Tarık Yıldırım ise, Boztepe’nin Türkiye ve dünyadaki paraşütçüler tarafından bilindiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Bulunduğumuz yer yaklaşık 510 metre yükseklikteki Boztepe. Yaklaşık olarak 25 yıldır burada yamaç paraşütü yapılıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün almış olduğu karar ile bu karar geldi ve bu 4 aylık süre içerisinde buradan bir tane paraşüt uçamadı. Burası sadece Ordulu paraşütçüler için değil, Türkiye ve dünyadan da uçak için paraşütçüler buraya geliyor. Çünkü teleferik ve denizin bir arada olduğu sayılı noktalardan bir tanesi Ordu Boztepe.”

Yıldırım ayrıca, Vekil Gündoğdu’nun, kendilerine yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür etti. Pilotlar eşliğinde paraşüt uçuşu yapanlar ise heyecanlı olduklarını ve güzel manzaradan keyif alacaklarını söylediler.

Konuşmaların ardından yapılan hazırlıklar sonrası, pilotlar ve beraberindekiler uçuşları gerçekleştirdi. Boztepe’den hareket eden paraşütçülerin aşağı iniş sürecinin ise, rüzgarın durumuna göre 10-15 dakika arasında değiştiği belirtildi.