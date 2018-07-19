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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:05

Ordu’ya Selçuklu mimarisinde cami

Ordu Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Selçuklu mimarisine uygun cami inşa edilecek. Başkan Enver Yılmaz yaptığı açıklamada, 220 metrekare zemin üzerine inşa edilecek olan caminin 450 kişi kapasiteli olacağını...

Ordu'ya Selçuklu mimarisinde cami
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Ordu Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Selçuklu mimarisine uygun cami inşa edilecek. Başkan Enver Yılmaz yaptığı açıklamada, 220 metrekare zemin üzerine inşa edilecek olan caminin 450 kişi kapasiteli olacağını kaydetti.

Caminin Büyükşehir Belediyesince mahalle sakinlerinin de katkısıyla yapılacağını belirten Başkan Yılmaz, bin 200 metrekare alan üzerinde temelde 220 metrekare olarak inşa edilecek olan caminin, tamamlandığında Selçuklu mimarisine uygun projelerinden biri olacağını belirtti. Cami yanında 55 metrekarelik bir de şadırvanın bulunduğunu söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “450 kişilik kapasiteye sahip olacak camimizi inşallah kısa bir sürede Ordulu hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. O bölgede mahalle sakinlerinin de talebi doğrultusunda bir camiye ihtiyaç olduğunu biliyorduk. Camilerimiz yüce dinimiz İslam’ın en kutsal mekanlarıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak, kutsal mekanlarımız için de gerekli katkıyı sağlıyoruz. Selçuklu motiflerinden esinlenerek inşa edeceğimiz caminin dışında cenaze namazlarının kılınacağı bir alan, 55 metrekarelik bir şadırvan ve çevre düzenlemesi yer alacak” dedi.

Adı, Hz. Bilal Camii olacak

Caminin adının ‘Hz. Bilal Camii’ olarak karar aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, “İslâm’ın ilk müezzini olma şerefine ermiş olan Hz. Bilal, Peygamber Efendimizin öğrettiği ezanı yine onun isteğiyle hicretin birinci yılında ilk kez okudu. O, açıktan Müslüman olduğunu söyleyen ilk yedi kahraman sahabeden biridir. Mekke’de köle olarak bulunuyordu. İslâm dinini kabul ettiği için çok eza ve cefa çekti. Yapılan zulüm ve işkencelere meydan okurcasına sabretti ve inancından vazgeçmedi. Korkuya ve şiddete karşı mücadele vererek kahramanlaştı. İslamiyet yolunda unutulmayan yiğitlerden biri oldu” ifadelerini kullandı.
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