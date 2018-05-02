GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:01

Ordu’yu sis aldı, uçuşlar iptal oldu

Ordu-Giresun Havalimanında sis nedeniyle uçaklar Salı ve Çarşamba günleri yapılması gereken seferler aksadı.THY, Anadolu Jet ve Pegasus tarafından Salı akşamı ve gecesi Ordu-Giresun’a iniş yapması gereken üç sefer Ankara, Samsun ve Trabzon’a...

Ordu'yu sis aldı, uçuşlar iptal oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ordu-Giresun Havalimanında sis nedeniyle uçaklar Salı ve Çarşamba günleri yapılması gereken seferler aksadı.

THY, Anadolu Jet ve Pegasus tarafından Salı akşamı ve gecesi Ordu-Giresun’a iniş yapması gereken üç sefer Ankara, Samsun ve Trabzon’a yönlendirildi. Yolcular karayoluyla Ordu ve Giresun’a taşındı. Aynı şekilde Ordu-Giresun Havalimanından yapılması gereken 3 sefer iptal edildi.

Çarşamba günü 4 divert, 11 iptal

Çarşamba günü İstanbul-Sabiha Gökçen’den kalkan ve Ordu-Giresun Havalimanına inmesi gereken Pegasus’a ait PC 2860, Ankara’dan gelen Anadolu Jet’e ait 7136, İstanbul’dan gelen 7330, yine Ankara’dan gelen 7772 numaralı uçuşlar Samsun ve Trabzon’a divert (yönlendirme) edildi. Yine öğle saatlerinde Ordu’ya inmesi beklenen THY’nin TK 2848 ve TK 2852 numaralı uçuşları sis nedeniyle iptal edildi. Ordu-Giresun Havalimanından gün boyu Ankara ve İstanbul’a uçması beklenen THY, Anadolu-Jet ve Pegasus’a ait 9 uçuş iptal oldu.

Bu arada Ordu şehri üzerindeki sis tabakası drone ile görüntülendi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku