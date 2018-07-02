GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:01

Organları bağışlanan 22 aylık Enes’in karaciğeri umut oldu

Evlerinin balkonundan düşen ve hastanede 8 günlük yaşam savaşının ardından beyin ölümü gerçekleşen 22 aylık Enes Dede’nin ailesi, çocuklarının karaciğerini bağışladı.

Organları bağışlanan 22 aylık Enes'in karaciğeri umut oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Evlerinin balkonundan düşen ve hastanede 8 günlük yaşam savaşının ardından beyin ölümü gerçekleşen 22 aylık Enes Dede’nin ailesi, çocuklarının karaciğerini bağışladı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Efsus Turan Mahallesi’nde oturan 22 aylık Enes Dede, 21 Haziran günü ikinci kattaki evin balkonundan dengesini kaybedip düştü. Afşin Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen ve yoğun bakıma alınan 22 aylık Enes Dede’nin 29 Haziran’da beyin ölümü gerçekleşti.

Çocuklarını kaybeden Ahmet ve Sonay Dede çifti, Enes’in organlarını bağışlama kararı aldı. Minik Enes’ten alınan karaciğeri, organ nakli bekleyen çocuğa nakledilmek üzere Malatya’ya gönderildi. Enes Dede’nin cenazesi Afşin Ulu Cami’de kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa defnedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku