GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisan 2018 Pazartesi 20:07

Orgeneral Akar: "TSK’nın sosyal paylaşım sitelerini takip edin"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen terör faaliyetlerine ilişkin bilgilerin TSK’nın sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşıldığını anımsatarak, "TSK’nın sosyal paylaşım sitelerini takip edin" dedi.

Orgeneral Akar: 'TSK'nın sosyal paylaşım sitelerini takip edin'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen terör faaliyetlerine ilişkin bilgilerin TSK’nın sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşıldığını anımsatarak, "TSK’nın sosyal paylaşım sitelerini takip edin" dedi.

TBMM’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’de gerçekleştirilen resepsiyon TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ev sahipliğinde başladı. Resepsiyona, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın yanı sıra bakanlar ve kuvvet komutanları da katılıyor. Basın mensuplarınca Orgeneral Akar’a Tel Rıfat’taki terör odaklarına yönelik çalışmalar soruldu. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen terör faaliyetlerine ilişkin bilgilerin TSK’nın sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşıldığını hatırlatan Akar, "Sakladığımız hiçbir şey yok. TSK’nın sosyal paylaşım sitelerini takip edin. Oradan bilgileri paylaşıyoruz ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Hatta bazıları ’fazla bilgi veriyorsunuz’ diyor" ifadelerini kullandı.

"Washington’da bir teknik komiteniz var. Bu teknik komitenin çalışmaları devam ettiği belirtiliyor. Amerikan heyetiyle çalışmalar yürütülüyor mu?" şeklindeki bir soruya ise Akar, "Bütün çalışmalar devam ediyor. Her yerde çalışmalar var, komiteler var. Bunlarla ilgili Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili bakanlıklar zamanında ve yerinde gerekli açıklamaları yapıyor" cevabını verdi.

Akar, Suriye’de gerginliğin azaltılması için her türlü çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku