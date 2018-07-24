Orman yangınında küle dönen lüks villanın köpekleri villayı terk etmedi

Antalya’nın Aksu ilçesinde üç mahallede çıkan orman yangınında küle dönen villanın köpekleri lüks villayı terk edemiyor. Eski fotoğraflarla teselli bulan villanın kiracısının götürdüğü köpekler villaya geri dönüyor.

Aksu ilçesinde çıkan ve 3 mahallede etkili olan orman yangının yaraları sarılmaya başlandı. Yangında 50 hektar kızılçam ormanı küle döndü. 5 dönüm alan üzerinde bulunan yüzlerce palmiyeden ise kurtarılan olmadı. Yangının acı bilançosu ise sabah saatlerinde ortaya çıktı. Yangın bölgesine gelen çiftçiler yanan seralarının ve meyve ağaçlarının içerisinde incelemelerde bulundu. Yangında onlarca zeytin ağacı küle döndü. Bir balıkçı barınağının etrafı ise tamamen küle dönerken balıkçı barınağında herhangi bir zarar meydana gelmedi.

Köpeklerin villayı terk etmediğini ifade etti

Yangında orman içerisinde bulunan lüks bir villa ise küle döndü. Hiçbir şeyin kurtarılamadığı villadan geriye adeta enkaz yığını kaldı. Villanın sulama sistemi boruları yükselen alevler nedeniyle yanınca yangın esnasında söndürme işlemi başarısız oldu. Villayı 1,5 yıl önce aylık 2 bin TL’ye kiraladığını söyleyen kiracı Asude Evren Sönmez alevler yaklaşınca 3 köpeğini de yanına alarak olay yerinden uzaklaştı. Yakında bir mahalleye sığınan Sönmez, köpekleriyle hemen villasının yanına döndü. Gördükleri karşısında şakına dönen Yılmaz’ın üzüntüsü yüzünden okundu. Sönmez yangın sonrası villadan gitmek istediğini ama köpeklerin villayı terk etmediğini ifade etti. Villanın kısa sürede telafisinin olabileceğini ifade eden Yılmaz, yanan ağaçların telafi edilemeyeceğine üzüldüğünü kaydetti.

"Ayaklarımız ve saçımız yanarak evin etrafından uzaklaştık"

Sönmez o anları şöyle anlattı:

"Hava sıcak olduğu için içeride oturuyorduk. İleride yangın fark ettik. Hemen itfaiyeye haber verdik. Kendi sulamamızı açtık. Poyraz ve çam orman olmasından dolayı kozalaklar dinamit gibi etrafa fırladı. Farklı yerlere sıçrayarak yangını büyüttü. Ayaklarımız ve saçımız yanarak evin etrafından uzaklaştık. Jandarmalar da araçları ile bölgeden uzaklaştı. Geri gelince bunu bulduk. Maddi zarar telafi edilebilir ama şu gördüğümüz ormanlar kaç senede büyür tahmin edemiyorum" diye konuştu.