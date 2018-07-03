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03 Temmuz 2018 Salı 14:44

Örnek huzurevi gün sayıyor

Bursa’nın İznik ilçesine yapılan modern huzurevi açılış için gün sayıyor.Selçuk Mahallesi’nde yapımına başlanan İznik Belediyesi Ülker Aktar Huzurevi inşaatında sona yaklaşıldı. Belediye Başkanı Osman Sargın, yapımında sona...

Örnek huzurevi gün sayıyor
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Bursa’nın İznik ilçesine yapılan modern huzurevi açılış için gün sayıyor.

Selçuk Mahallesi’nde yapımına başlanan İznik Belediyesi Ülker Aktar Huzurevi inşaatında sona yaklaşıldı. Belediye Başkanı Osman Sargın, yapımında sona gelinen huzurevini inceledi. Sargın, binanın 1 Eylül 2018’de bütün işleri bitmiş olarak teslim edileceğini dile getirerek, “Bursa bölgesinin örnek huzurevi olacak. Bin metre kare taban alanına sahip. Bünyesinde 100 oda ve aile odaları var. Kuaföründen birçok sosyal donatı alanlarına kadar her şey düşünüldü. Bakıma muhtaç yaşlı aileleri burada ağırlayacağız” dedi.
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