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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:32

Osmangazi parklarla donatılıyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yeniceabat Mahallesi’nde yapımı tamamlanan çocuk parkını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.Her mahalleye parklar inşa eden Osmangazi Belediyesi, Yeniceabat Mahallesi’ne yeni bir park kazandırdı....

Osmangazi parklarla donatılıyor
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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yeniceabat Mahallesi’nde yapımı tamamlanan çocuk parkını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Her mahalleye parklar inşa eden Osmangazi Belediyesi, Yeniceabat Mahallesi’ne yeni bir park kazandırdı. Toplam 2 bin 573 metrekare alan üzerine inşa edilen ve içerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri ile yürüme ve dinlenme alanlarının bulunduğu park, Yeniceabat Mahallesi’ne nefes aldırırken, vatandaşların da bir araya gelmelerine imkan sunuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve AK Parti Osmangazi İle Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte parkı gezdi. Başkan Dündar, yeni Osmangazi’yi inşa ederken, buldukları bütün boş alanları değerlendirip sosyal alan haline getirdiklerini belirterek, “Yeniceabat Mahallemizde dere kenarında yer alan boş arazideki kötü görüntüyü ortadan kaldırarak burayı modern bir parka dönüştürdük. Mahallemizde yaşayan çocuklarımızın oynayabileceği, mahalle sakinlerinin ise vakit geçirebileceği güzel bir mekan ortaya çıktı. İnşallah ilçemize nefes aldıran, hemşehrilerimize sosyal alan oluşturan meydan, park ve yeşil alan projelerimize bundan sonra da devam edeceğiz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.
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