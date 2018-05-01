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01 Mayıs 2018 Salı 14:28

Osmangazi’de 72 metruk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, 2018 yılının ilk 4 ayında ilçenin çeşitli noktalarında bulunan 72 metruk yapıyı yıktı.Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk...

Osmangazi'de 72 metruk bina yıkıldı
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Osmangazi Belediyesi, 2018 yılının ilk 4 ayında ilçenin çeşitli noktalarında bulunan 72 metruk yapıyı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaları tek tek yıkıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılının ilk 4 ayında ilçenin çeşitli noktalarında bulunan 72 metruk yapıyı yıktı. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri ve can güvenliği adına tehlike arz eden binalar, iş makinesi ile tek tek yıkılırken, mahalle sakinleri özellikle küçük çocukları için tehlike oluşturan binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede bulunan metruk binaların can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu ifade ederek, “Ekiplerimizin çalışmaları neticesinde ilçedeki metruk binaları yıkarak enkaz kaldırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarla temiz bir çevre oluşturuyoruz. Yıkılmaya yüz tutmuş eski binalar vatandaşlarımız tarafından da şikayet konusu oluyor. Kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasına izin vermemek adına yıkım çalışmalarımızı yapıyoruz. Tehlike ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren, can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları temizliyoruz” diye konuştu.
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