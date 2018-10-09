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09 Ekim 2018 Salı 14:38

Osmangazi’de Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı

Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 10.’sunu düzenlediği Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Birimler Arası Futbol Turnuvası, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın...

Osmangazi'de Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı
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Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 10.’sunu düzenlediği Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Birimler Arası Futbol Turnuvası, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın başlama vuruşuyla başladı. Altınova Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvanın açılış töreninde konuşan Başkan Dündar, eğitim, spor ve kültür sanat etkinlikleri ile belediye çalışanlarını stresten uzaklaştırıp, personel arasındaki kaynaşmayı sağladıklarını belirtti. Futbol turnuvasının da personelin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik olduğunu kaydeden Dündar, “Futbol turnuvasının bu yıl 10.’sunu düzenliyoruz. Her yıl olduğu gibi inşallah bu yıl da güzel geçer. Dostluk içinde bir mücadele olmasını diliyorum. Gönülleri, kalpleri kırmadan bir mücadele olsun. Büyük bir kurumuz, sabah akşam, gece demeden çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Hep birlikte iyi işler yapıyoruz. Bu yoğunluk içinde çalışanlarımız, stres atma ve birbirleriyle daha iyi kaynaşma fırsatı bulacak. İnşallah, sakatlık yaşamadan güzel bir turnuva olur. Bütün takımlara başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Mustafa Dündar, konuşmasının ardından başlama vuruşunu yaparak turnuvanın startını verdi. Turnuvanın açılış maçında, Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü 6-4 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Günün diğer maçında ise Zabıta Müdürlüğü 2. Takımı, Park Bahçeler Müdürlüğü 2. Takımı’nı 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Toplam 14 takımın katıldığı turnuvada, her akşam 2 maç oynanacak. Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.
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