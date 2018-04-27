Osmangazi’den Suriye’ye yardım tırları dualarla uğurlandı

Osmangazi Belediyesi, İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte Suriye’deki mazlumlara yardım etmeye devam ediyor.

Suriye’deki iç savaşın başlamasının ardından mazlumlara yardım elini uzatan Osmangazi Belediyesi, İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hazırlanan 6 yardım tırını daha bugün dualarla uğurladı. Yardım tırları Mihraplı Camii önünde düzenlenen uğurlama töreninin ardından dualarla yola çıktı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa olarak her zaman mazlumların yanında olduklarını belirterek, “İHH İnsani Yardım Vakfı, sadece 2018 yılında 628’inci tırı gönderiyor. Bu, Bursa’nın bereketidir. Bursa, tarihten beri mazlumlara kucak açmış ve buluşma noktası olmuş bir şehirdir. Mazlumlara destek olanlardan katkı sağlayanlardan Allah razı olsun” dedi.

Türkiye olarak çok zor dönemden geçtiğimizi ifade eden Dündar, “Hemen yanı başımızda Suriye’de iç savaş devam ediyor ve gözler Türkiye’de. 15 Temmuz’da bu millet haçlı zihniyetine dur dedi. Türkiye, şimdi çok farklı noktada. Milli ve yerli duruşuyla kendi geleceğine yön veriyor. Elhamdülillah güçlü bir liderimiz var. Tüm devletler kendi çıkarları doğrultusunda Suriye’nin üzerinde toplanmışlar vekalet savaşları yürütüyor. Türkiye olarak, 15 Temmuz’dan sonra birlik ve dirlik içerisinde Afrin’i de düşmanlardan temizledik. Bölge insanı evlerine döndü. Müslümanlar olarak içimize fitneyi sokmayacağız. Kardeşliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz. Tarihte olduğu gibi dünyada zulüm olan yerlere bir şekilde giderek güvenliği tesis edeceğiz” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi olarak 2012 yılından beri İHH ile birlikte bu yardımları sürdürdüklerini belirten Dündar, “Bizim desteğimiz de 76 tıra ulaştı. İnşallah, bu Ramazan ayında Filistin’de kuşatma altında olan kardeş şehrimiz Beythanun’a İHH ile birlikte yardım göndereceğiz” dedi.

İHH Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan da Suriyeli mazlumlara yardım göndermeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda kendilerine büyük destek veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.