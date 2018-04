Osmangazi’nin projeleri Bursa’ya değer katıyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, görevdeki 9.yılını basın turu ile değerlendirdi. Hamitler ve Yunuseli’nde 150 bin, Demirtaş’ta 80 bin kişinin yaşadığı bir şehir inşa ettiklerini belirten Mustafa Dündar, "Soğanlı’da örnek dönüşümle 2 bin 200 daire sahiplerini buldu. Bursa’nın fethinin canlandırıldığı Panoroma 1326 Müzesi’nde sona gelindi. Osmangazi Meydanı ile Bursa 24 saat yaşayan bir meydana kavuşuyor. Türkiye’nin en büyük atletizm pisti tamamlandı. Kaliteli Yaşam Merkezi bu yıl sonu bitiyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’na ise 2 büyük anıt inşa ediyoruz" dedi. Başkan Dündar, 2019 Mart’ında yapılacak yerel seçimlerde Büyükşehir adaylığı için konuşmanın henüz erken olduğunu söyledi

Mustafa Dündar, basın mensuplarına anıt projeleri otobüs turu ile tanıttı. Osmangazi Meydanı’nda başlayan gezide meydanın taslak fotoğrafını ilk kez paylaşarak süpriz yapan Mustafa Dündar, "Burası 40 bin metrekarelik bir alan. Kamulaştırma için 123 milyon lira harcadık. 2 etap halinde inşa ediyoruz. Bu yaz ilk etabın temelini atacağız. Yerin 4 kat altında 1500 araçlık otopark yaparken, şehrin yayalaşması, trafik probleminin çözümüne de katkı sağlayacağız. Bir meydan inşa ederken, yatırımcı vasıtasıyla Alışveriş Merkezi inşa edilerek belediye kaynakları kullanılmadan da hareket edilebilir. Biz burada en zor yolu seçtik. Burasını tek tek kamulaştırarak elde ettik. 11 parsel ve bir cami kaldı. Diğerlerinin hepsi belediye uhdesine geçti. Binalar yıkılırken bile şehre bir ferahlık geldi. Nefes aldırdı. Bu noktaya getirmek asıl başarı. Bundan sonrası kolay. Burası fiziki şartları itibariyle eski binaların olduğu, sosyal sorunların olduğu bir yerdi. Temizleyerek şu anda yıktık. Projeyi çalışıyoruz. Bursa’nın merkezi. İnsan trafiğinin en yoğun olduğu yer, dolayısıyla burada önceki haliyle ve şimdiki haliyle trafik yoğunluğunu arttıran bir yer. Projeyi oluştururken bir çok kişiyle, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve vatandaşlarla görüştük. Altını 1500 araç kapasiteli 4 kat otopark yapıyoruz. Belediye bahçesiyle bütünleşen bir meydan inşa ediyoruz. Yaşayan bir meydan olması, bir kültür merkezi, opera, tiyatro binası olması önemli. Gece 3 de olsa koşup çay, çorba içeceğimiz mekanlar olabilir. Bu dükkanlar olacak. Hanlar bölgesindeki çizsgiyle etrafı revaklarla çevrilecek tasarım ortaya çıkıyor. Bu projelendirilirken Bursa’nın merkezi olacak. Metro yanımızda. Burayı otopark yaparken, çarşıya gidenlerin araçlarını bırakarak gitmelerini sağlıyoruz. Yaya trafiği hareketlensin. "Şehir içinde trafik olmasın" istiyoruz. Bu projeyi yaparken Ulubatlı Hasan Bulvarı’nın yerin altına alınarak burasının Santral Garaj Mahallesi ile bütünleşmesini sağlayacağız. Bursa’yı ne yazık ki böldük. Şimdi Osmangazi Meydanı ile Ankara Yolu’nun da altını birleştireceğiz. Osmangazi Meydanı’nı iki etap halinde ihaleye çıkacağız. 24 saat yaşayan meydan haline getireceğiz. Birinci etabının temelini bu yaz atarak, diğer etabın inşaatına başlayacağız. Bu projenin somutlaşmaya başladığı noktayı ilk kez burada paylaşıyoruz" dedi.

Panoroma 1326 Müzesi’nin açılışına Cumhurbaşkanı bekleniyor

Tarihi Hanlar ve Çarşı Bölgesi’ne yürüme mesafesinde Gökdere Kavşağı’nda inşa edilen Panoroma 1326 Müzesi’nin inşaatında da sona gelindiğini ifade eden Mustafa Dündar, "Çok özel bir yapı ortaya çıkıyor. Kubbe içindeki sanatsal çalışmanın dışında binanın kendine has özelliği var. Yeşil bina konseptinde yağmur suyundan güneş enerjisine kadar faydalanıldığı, kütüphanelerin, bin kişilik gösteri merkezlerinin bulunduğu, kültür yaşam merkezi olarak burada inşaasını bitirdik. Sinema, toplantı salonları kafeteryası, her gün, hafta içi hafta sonu yaşayacak canlı bir merkez. Burasının en önemli işlevi bir eğitim merkezi olması. Resimlerle Bursa’nın fethini anlatıyoruz. Osmanlının kuruluşu burada canlanıyor. Resimle 16 tane büyük tabloyla Bursa’daki önemli olaylar resmedilecek. Bursa 23 yıl kuşatma ile fethedildi. 23 yıllık kuşatma atalarımızın şehri fethederken kan akmamasını istedikleri için yapılan bir savaş anlayışıdır. Aslında burada Osmanlı’nın adaleti, huzuru, barışı ve güvenliği resmediliyor. Çünkü kan dökülmesin diye 23 yıl Bursa kuşatılmış. Osmanlı’nın bırakın yörüklere o günün şartlarında Bizanslılara bile zulmetmediği görülüyor. Panoromik resim, müzenin kubbesinde yer alacak. 360 derece ile her taraftan görülecek. İçeri girdiğinizde Bursa’yı göreceksiniz. 3 boyutlu malzemeler de var. Bir dönem bitiyor, Osmanlı başlıyor. Onların kalıntıları lahitler de olacak. Onlarla bu resim bütünleşmiş oluyor. Farklı bir görsel ortaya çıkmış oluyor. Tam panoromik müzeler arasında en büyüğü oluyor. 6 direk üzerine kubbenin oturduğunu görüyoruz. 6 Padişahı simgeliyor. Resimleri gelecek. Çiniler de özel üretilmiş.. Bursa İznik çinilerinin örneklerini resmediyoruz. Bursa ekonomisine ve Hanlar Bölgesi’ne ciddi katkı ve tanıtım desteği sağlayacak. Turizmi büyük katkısı olacak. Çevresindeki otoparkı ile yerli ve yabancı turistler de araçlarını buraya bırakarak yürüme mesafesinde Ulucami ve Hanlar Bölgesi’ne gidebilecek. Açılışla ilgili Cumhurbaşkanımıza dosya sunuldu. İnşallah açılışına bekliyoruz" dedi.

Müzede 3 boyutlu resmi yapan Ressam Haşim Vatandaş da Fetih 1453 Müzesi ve Çanakkale 195 Müzesi’ndeki 3 boyutlu resimlerin burada daha da geliştirdiklerini ifade ederek, “Buraya gelenler daha uzun süre şaşkınlıklarını gizleyemeyecek. Diğer müzelerde vatandaşlar fark edemiyor ama oralarda hatalarımız var. Onlardan ders çıkartarak daha muhteşem daha etkileyici bir görsel ortaya çıkıyor” dedi.

Büyük projeler açılış için gün sayıyor

Demirtaş’ta 20 milyon lira maliyetli Türkiye’nin en büyük atletizm pistini de tamamladıklarını kaydeden Başkan Mustafa Dündar, "Gençlik Spor Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. Biz inşaatı bitirdik. Onlar da pistleri ihale ile yapacaklar. Türk Atletizmi’ne değer katacak bir proje oldu. İnşallah kısa zamanda faaliyete geçmesini bekliyoruz" diye konuştu. Başkan Dündar, Demirtaş’ta 37 milyon liraya ihale ettikleri Kaliteli Yaşam Merkezi’nin de 3 etaptan oluştuğunu belirterek, "Burada 200 yataklı huzurevi olacak. Engelliler için bakım merkezi ve Alzheimer hastalarımız için yaşam merkezi inşa edeceğiz. 3 ayrı etap olacak. Yıl sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Burası da Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden birisi olacak" diye konuştu.

"230 bin kişilik iki yeni cazibe merkezi ortaya çıktı"

Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi ile 2 bin 200 daire inşa ettiklerini, hayatın başladığını hatırlatan Başkan Dündar, "Yunuseli Hamitler Bölgesi’nde planladığımız şehirde 150 bin kişi, Demirtaş’ta ise 80 bin kişi yaşıyor. Yunuseli’nde 7, Demirtaş’ta 5 tane okul planladık. Yunuseli Hamitler Bölgesi’nde 14 kilometre bisiklet yolu inşa ettik. 5 katlı binalar Cumhurbaşkanımızın istediği standartlarda oldu. 70 metrelik bulvarlarıyla Yunuseli Hamitler cazibe merkezi oldu. 9 yılda Osmangazi’de kamulaştırmaya 500 milyon lira harcadık. Bütçeyi iyi kullanarak kimseye borçlanmadan, planlı bir şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız devasa projelerin Türkiye’ye örnek olmasının gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Recep Tayyip Erdoğan bulvarına göç ve yurt anıtı inşa edilecek"

Yunuseli’nde 40 metrelik Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’na iki yeni anıt inşa edeceklerinin müjdesini de veren Başkan Dündar, "Bursa bir cazibe merkezi. Göç alan bir şehir. Göçü sembolize eden üzerinde leyleklerin olduğu bir anıt olarak buraya dikeceğiz. Burası göç edilen bir şehir olmasına rağmen yurt edinilmiş. Farklı coğrafyalardan gelenler burayı yurt edinmiş, bütünleşmiş, birlikte çalışıp bu şehri büyütmüşler, bir felsefeyi devlet haline getirerek üç kıtaya yaymışlar. Bu süreci anlatan, sembolize eden iki anıtı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın iki önemli kavşağına dikerek Bursa’ya değer katacağız. 13 metre yüksekliğindeki 4 ayaklı anıtların birisinde leylekler, diğerinde güvercinler olacak" diye konuştu.

"Yeni dönem için konuşmak erken"

Mustafa Dündar, bir soru üzerine de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için konuşmasının erken olduğunu vurgulayarak, "Biz şu anda görevmizin başındayız. Yerel seçimlere bir yıla yakın süre var. Biz işlerimizi en sağlıklı şekilde yapmanın derdindeyiz. O gün geldiğinde kararımızı veririz. Bizim kararımızla birlikte milletimizin talebi ve genel merkezin kararı çok daha önemli. 2019 Martı’na kadar görevimizi sürdüreceğiz. İşlerimiz, projelerimizi tamamlayacağız. O gün gelince ilerisini düşüneceğiz" şeklinde konuştu