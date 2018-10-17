Osmanlı Ocakları Avustralya gündeminde

Osmanlı Ocakları Genel Başkan Basın Danışmanı Muhammed Yavaş, Uluslararası Osmanlı Ocakları Teşkilat Başkanı Melih Göğebakan’ın Avustralya Parlamentosu’nda Türklerin Avustralya’ya gidişinin 50. yılına özel yapılan programa davet edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde belgesel çekimleri için Avustralya’da bulunan Osmanlı Ocakları Uluslararası Teşkilat Başkanı Melih Göğebakan, Avustralya Parlamentosu’nda Türklerin Avustralya’ya gidişinin 50. yılına özel yapılan programa davet edildi. Osmanlı Ocakları Genel Başkan Basın Danışmanı Muhammed Yavaş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Sydney Başkonsolosu Melih Karalar da davetliler arasında idi, Göğebakan Sydney Parlamentosu’nda verilen davete katılarak bir takım temaslarda bulundu. Melih Göğebakan, Osmanlı Ocakları adına Avustralya Devlet Bakanları Greg Warren ve Like Foley, MP ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yapılan reformlarla Türkiye’de gerçek manada oluşan bağımsız STK’lardan biri olan Osmanlı Ocakları daha önce Pentagon Sözcüsü Michael Rubin tarafından hedefe konulmuştu. Ayrıca Hollanda hükümeti de Osmanlı Ocaklarının ülkelerindeki faaliyetleri aleyhine tasarıları meclis gündemine taşımıştı. Melih Göğebakan’ın Uluslararası Teşkilat Başkanlığına atanmasıyla Türkiye’de teşkilatlanmalarını bitirmek üzere olan Osmanlı Ocakları, uluslararası kamuoyunda da faaliyetler göstermeye başladı. Göğebakan, bu anlamda Avustralya Sydney Parlamento Sözcüsü Türk kökenli hanımefendi Shelley Hancock ile ve Greg Warren, Like Foley isimli bakanlar ve birçok parlamenter ile bir araya geldi. Toplantıda Türk dünyası, halkla ilişkiler ve Osmanlı Ocakları’nın Avustralya’daki faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı” dedi.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Osmanlı Ocakları Uluslararası Teşkilat Başkanı Melih Göğebakan da, ”Avustralya Harlamentosunun meclis sözcüsü olan hanımefendinin annesi babası Türk olup, kendileri bize Çanakkale’de yaşamını yitiren kahramanlardan bahsetmişlerdir" dedi. Göğebakan, sözlerine şöyle devam etti:

”Avustralya’da Türkiye adına yaptığımız belgeselleri anlattık. Osmanlı Ocakları olarak Osmanlı medeniyeti adına yapılacak kültürel faaliyetleri kendilerine anlattım, çok memnun oldular. Ve Osmanlı medeniyetinin Avustralya’da yaşatılacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapacağımız tüm organizasyonlarımıza tam destek sözü verdiler. FETÖ ile mücadelenin meşale ateşini yakan, 15 Temmuz gecesi demokrasi sınavını hakkıyla veren Osmanlı Ocakları’nın faaliyetlerini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiğini anlattım. Avustralya’daki ikili görüşmeden parlamento bakanları da Başkanımız Erdoğan’dan övgüyle bahsettiler ve Erdoğan’ın Avustralya’da onurlu duruşu olan bir lider olarak tanındığını ve takdir edildiğini söyleyerek bizi mutlu ettiler. Burada Türk kültürünü yansıtmamızdan ve Osmanlı medeniyetine sahip çıkmamızdan memnun olan yetkililer bizlere teşekkür etti. Ben de bize parlamento çatısı altındaki bakanların gösterdikleri misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi ilettim."