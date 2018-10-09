Otizmli çocuklar için açılan sınıfta eğitimin başlamadığı iddiası

Diyarbakır’da ikamet eden Sadiye Kızılırmak, bu yıl ilkokula başlayan otizmli çocuğu ve 3 arkadaşı için özel sınıf açıldığını ancak eğitime başlanmadığını iddia etti. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise iddiayı yalanladı.Diyarbakır’ın...

Diyarbakır’da ikamet eden Sadiye Kızılırmak, bu yıl ilkokula başlayan otizmli çocuğu ve 3 arkadaşı için özel sınıf açıldığını ancak eğitime başlanmadığını iddia etti. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise iddiayı yalanladı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde ikamet eden 2 çocuklu Sadiye Kızılırmak, otizmli olan 7 yaşındaki oğlu Taha’nın ilkokula başlaması için yaptığı özel eğitim sınıfı başvurusu sonucunda sınıfın resmi kayıtlarda açıldığını ama eğitimin başlamadığını iddia etti. Kayapınar TOBB İlkokuluna otizmli çocukları olan 3 arkadaşıyla özel eğitim sınıfı için başvuru yaptıklarını ve sınıfa sözleşmeli emekli iki sınıf öğretmeni de atandığını anlatan Kızılırmak, “Bu sene haziran ayında özel eğitim sınıfı için başvuru yaptım. Hazırda 4 tane öğrenci de var ama hala sınıf açılmadı. Halen ortada sınıf yok. Bir bodrum vardı. Orayı sınıf haline getireceklerini söylediler. Pencere falan açıldı. Özel eğitim sınıfına iki tane emekli sınıf öğretmeni verilmiş. Kayıtlarda sınıf açılmış gibi görünüyor ama halen çocuklarımız eğitim görmüyor. Ben çocuğumun gasp edilen eğitim hakkını istiyorum. Bizi bu duruma getiren insanlardan kesinlikle şikayetçiyim. Devlet bize sahip çıksın. Çocuklarımızın hakkını savunsun” iddialarında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise Taha Kızılırmak’ın yerinin 7 defa değiştirildiğini ve şuanda öğretmeniyle birlikte uyumlu bir şekilde eğitimine devam ettiğini belirterek, annenin çocuğu okula götürmediğini savundu.