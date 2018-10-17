Otizmli çocuklar için topladılar

Ataşehir Belediyesi çalışanları otizmli çocukların eğitimlerine destek sağlamak için hazırlanan, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması projesine destek oldu.Otizme farkındalık oluşturabilmek için Ataşehir Belediyesi’nin...

Ataşehir Belediyesi çalışanları otizmli çocukların eğitimlerine destek sağlamak için hazırlanan, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması projesine destek oldu.

Otizme farkındalık oluşturabilmek için Ataşehir Belediyesi’nin Carrefoursa, Tohum Otizm Vakfı, AGİD ve Exitcom’la ortaklaşa gerçekleştirdiği projeyle, kullanılmayan elektronik eşyalar otizmli çocukların eğitimlerine katkı sağlayacak.Bu projeyle, çevreye ve insan sağlığına büyük zararlar verebilen atık elektronik eşyaların geri dönüşümünden elde edilen gelir, otizmli çocukların eğitimi için bursa dönüşecek. Ataşehir Belediyesi çalışanları da evlerinde bulunan bozulmuş ve atık haline gelmiş elektronik eşyaları, Belediye binasında bulunan kumbaralara atarak projeye destek oldu. Projeye duyarlı Belediye çalışanları, bozuk haldeki küçük ev aletleri, kişisel bakım cihazları ve lambalar getirerek, hem geri dönüşüme destek, hem de otizmli çocukların eğitimlerine katkı sağladı. Otizmli çocukların daha iyi bir eğitime kavuşabilmesi için destek vermek istediklerini belirten Ataşehir Belediyesi çalışanları, “Otizmin farkındayız, geri dönüşümle yanınızdayız” dediler. Projeye destek olmak isteyen vatandaşlar atık haldeki küçük ev aletleri ve lambaları Ataşehir’deki CarrefourSA’larda bulunan kumbaralara bırakabilecekler.