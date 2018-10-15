Oto galericiler noterlerin hafta sonu da çalışmasını istiyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, oto galericilerin en fazla ticaret yaptığı günlerin hafta sonları olduğunu belirterek, "Cumartesi ve pazar günleri de noterlerin açık olmasını istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı...

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, oto galericilerin en fazla ticaret yaptığı günlerin hafta sonları olduğunu belirterek, "Cumartesi ve pazar günleri de noterlerin açık olmasını istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah hafta sonu da noterlerin çalışmasını sağlayacağız" diye konuştu.

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, Mersin Oto Galericiler Derneğince düzenlenen ’Mesleki Yeterlilik Belgesi’ takdim töreninde yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının öncelikli amacının sektörün önündeki engelleri kaldırarak esnafın daha rahat ticaret yapmasını sağlamak olduğunu söyledi. MASFED’in de 2010 yılında bu amaçla kurulduğunu kaydeden Erkoç, kuruldukları yıldan bu yana sektörün bir çok sorununu çözüme kavuşturduklarını belirtti.

İkinci el araç ticaretinde önceden noterlere çok yüksek bedeller ödendiğini hatırlatan Başkan Erkoç, yaptıkları çalışmalar sonucu bu bedellerin çok cüzi miktarlara düşürüldüğünü belirterek, "Aslında gelişmiş ülkelere baktığımızda ikinci el otomobil ticaretinde noter kurumu yoktur. 2009 yılında İçişleri Bakanı Beşir Atalay döneminde biz noterlerin tamamının kaldırılmasını bekliyorduk. Bununla ilgili önemli çalışmalar da yapmıştık ama noterler öylesine güçlü bir lobi ki, ’Biz 20 liraya bile razıyız, bizi buradan kaldırmayın’ dediler. Bizim noterlerin kalmasından yana bir sıkıntımız yok ama maalesef bazı konularda anlaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Noterlerin hafta sonu da çalışmasını istiyoruz"

Oto galericilerin en fazla ticaret yaptığı günlerin hafta sonu olduğuna vurgu yapan Başkan Erkoç, "Cumartesi ve pazar günleri biz noterlerin açık olmasını istiyoruz. Çünkü insanlar eşleri ile çocukları ile gezip dolaşıp otomobil beğendiği günler o günler. O gün aracı beğeniyorlar, şehir dışından geliyorlarsa pazartesi-salı gününü beklemek zorunda kalıyorlar ya da memleketlerine geri dönmek zorunda kalıyorlar veya çalıştığı kurumdan izin almak zorunda kalıyorlar. Bu konuyu Adalet Bakanlığı ve Noterler Birliği Başkanı ile görüştük, talepte bulunduk. Adalet Bakanlığı hiçbir mahsuru olmadığını ve tıpkı eczaneler gibi nöbetçi bulundurabileceklerini söyledi. Ancak Noterler Birliği, 52. maddeyi gerekçe göstererek hafta sonları açamayacaklarını belirtti. Biz bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah hafta sonu da noterlerin çalışmasını sağlayacağız. Çünkü bizim ticaretimizin en yoğun olduğu günler hafta sonları" şeklinde konuştu.

"Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar ikinci el otomobil ticareti yapamayacak"

Sektördeki en önemli diğer bir sorununun da mesleği kendilerinden başka herkesin yapıyor olması olduğunu kaydeden Erkoç, şöyle devam etti:

"Mesleğin bir standardı yoktu. Federasyonun kurulma amacı da budur. Her önüne gelen, merdiven altı tabir edilen yöntemle ikinci el araç alım satımı yapabiliyordu. Vermiş olduğumuz kanun teklifi ile birlikte ikinci el otomobil ticaretine bir standart getirildi. Bunun da başında mesleki yeterlilik var. Yalnızca mesleki yeterlilik yetiyor mu? Yetmiyor tabii ki. Öncelikle meslektaşlarımız, gerek uygulamalı gerek ise yazılı olarak sınavlara girecek, mesleki yeterlilik belgesini alacaklar. Bu belgeleri aldıktan sonra savcılık sicil kağıdı, vergi levhası, ticaret odası kaydı ve iş yeri ruhsatı ile beraber İl Ticaret Müdürlüğü’ne müracaat edecekler. İl Ticaret Müdürlüğü onlara bir kimlik verecek ve 2019 yılından itibaren bu kimliği olmayan meslektaşlarımız noterlerden araç alıp satamayacak. İnşallah 2019 yılından itibaren mesleğimiz hak ettiği saygınlığa kavuşacak."

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ise konuşmasında AK Parti hükümetleri olarak her zaman esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da ikinci el otomobil ticaretinde yapılan düzenleme ile sektöre bir standart getirildiğini dile getirerek, "Artık bu mesleği icra edeceklere mesleki yeterlilik belgesi alması zorunluluğu getirildi. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü eğer bir mesleği icra edecekseniz, belli bir donanıma, belli bir yeterliliğe ve belli kriterlere sahip olmanız lazım. Her önüne gelen o mesleği yaparsa, bu sefer o mesleği kendini vermiş, yıllarını adamış insanlara haksızlık yapmış olursunuz ve ticarette de haksız rekabete yol açmış olursunuz. İşte hem hizmette kaliteyi getirmek hem de o hizmeti sunanlara da kaliteyi oluşturmak açısından önemli bir çalışma gerçekleştirildi" dedi.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Oto Galericiler Derneği Başkanı Bekir Selvi ve çok sayıda oto galerici esnafının katıldığı etkinlikte, ’Mesleki Yeterlilik Belgesi’ almayı hak eden 80 kişiye belgeleri törenle verildi.