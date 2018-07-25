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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:39

Otomobilin camlarından taşan yük görenleri şaşırttı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde arka camlarından dışarıya taşacak şekilde yük taşınan otomobil trafikte görenleri şaşkına çevirdi.Beyşehir kent merkezinde, üzerinde tarhana kurutulan ve ilçede kargıların birleştirilmesiyle oluşturulan...

Otomobilin camlarından taşan yük görenleri şaşırttı
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde arka camlarından dışarıya taşacak şekilde yük taşınan otomobil trafikte görenleri şaşkına çevirdi.

Beyşehir kent merkezinde, üzerinde tarhana kurutulan ve ilçede kargıların birleştirilmesiyle oluşturulan ilçe halkının ‘tarhana çiti’ olarak adlandırdığı yükü, katladıktan sonra otomobilinin arka kapı camlarını açarak yerleştiren sürücü, gideceği yere kadar trafikte bu şekilde ilerleyince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Trafikteki manzara otomobilin arkasındaki bir araçtan çekilen görüntülerle saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda, otomobilin arka camlarından dışarıya uzatılan tarhana çitinin, araçla birlikte kapladığı alan sebebiyle yoldaki diğer araçlar için tehlike oluşturduğu, sürücünün bu şekilde yoluna devam ettikten sonra mahalle arasındaki sokaklarda gözlerden kaybolması görülüyor.

Beyşehir’de tarhana çiti, yaz döneminde aileler tarafından kışlık sofralarda tüketilmek için imal ediliyor. Evlerin önünde yapılan tarhanalar daha sonra hasırdan imal edilen yer örtü malzemesi olarak kullanılan tarhana çitleri üzerine yerleştirilerek güneşte kurutuluyor.
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