Otomobilinin kaputundaki Türk bayrağı üzerine oturan sürücüye polis uyarısı

Polisin duyarlı davranışı ile otomobilinin kaput kısmına Türk bayrağı takan ve bayrağın üzerine oturan otomobil sürücüsü ’bayrak kanuna’ muhalefetten uyarılarak otomobil üzerindeki bayrak söktürüldü.Terme Caddesi üzerinde park halindeki...

Polisin duyarlı davranışı ile otomobilinin kaput kısmına Türk bayrağı takan ve bayrağın üzerine oturan otomobil sürücüsü ’bayrak kanuna’ muhalefetten uyarılarak otomobil üzerindeki bayrak söktürüldü.

Terme Caddesi üzerinde park halindeki otomobilin sürücüsü F.D., otomobilinin kaput kısmına Türk bayrağı taktırdı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bayrağın üzerine oturduğu fark edilen sürücü F.D., Trafik Şube Müdürlüğü Ekiplerine bildirildi. Terme Caddesi üzerinde park halinde ki otomobil sürücüsü F.D.,’ye polis, ’Türk bayrağına Muhalefet’ kanunu hakkında bilgi vererek sürücünün üzerine oturduğu kaputtaki Türk bayrağını söktürüldü.

Vatandaşların görüntülediği ve sosyal medyada ’Polis Türk bayrağını’ söktürdü şeklindeki algının da doğru olmadığı ve polisin bayrağı söktürmesinin 2983 sayılı Türk bayrağını koruma kanunu maddesi gereğince olduğu anlaşıldı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Kırşehir’de bayrağı zedeleyecek şekilde yapılan yapıştırmalar üzerine çalışma başlattı.