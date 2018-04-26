Bursa’nın İznik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza dün akşam saatlerinde İznik’in Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. 16 FDY 90 plakalı motosikletin sürücüsü İ.B. otomobille çarpıştı. Motosikletten düşen İ.B. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Bursa’nın İznik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza dün akşam saatlerinde İznik’in Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. 16 FDY 90 plakalı motosikletin sürücüsü İ.B. otomobille çarpıştı. Motosikletten...