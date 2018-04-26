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26 Nisan 2018 Perşembe 11:21

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bursa’nın İznik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza dün akşam saatlerinde İznik’in Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. 16 FDY 90 plakalı motosikletin sürücüsü İ.B. otomobille çarpıştı. Motosikletten...

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Bursa’nın İznik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde İznik’in Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. 16 FDY 90 plakalı motosikletin sürücüsü İ.B. otomobille çarpıştı. Motosikletten düşen İ.B. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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