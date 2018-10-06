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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:33

Öz İplik - İş Sendikası’ndan eğitim semineri

Öz İplik-İş Sendikası tarafından Eskişehir’deki işyeri temsilcileri ve kadın üyelere yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen seminer, sendikaya kayıt işlemlerinin ardından Öz İplik -...

Öz İplik - İş Sendikası'ndan eğitim semineri
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Öz İplik-İş Sendikası tarafından Eskişehir’deki işyeri temsilcileri ve kadın üyelere yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen seminer, sendikaya kayıt işlemlerinin ardından Öz İplik - İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç’ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu’nun katılımcılara temsilcilik eğitimi vermesi ile devam eden seminere Öz İplik - İş Sendikası Yönetim Kurulu, pek çok kadın komitesi üyesi, işyeri temsilcileri ve yurtdışından dinleyiciler katıldı. Seminerde açıklamalarda bulunan Öz İplik - İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, terör saldırısında şehit olan askerlerin aileleri için de “Onların haklarını hukuklarını da savunacağız” dedi.

“Bütün amacımız çalışanların ve üyelerimizin eğitimle kendini donatması”

Türkiye’de diğer sendikalara göre en çok proje üreten sendika olduklarını belirten Öz İplik - İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, amaçlarının ise çalışanların ve üyelerin eğitimle kendini donatması olduğunu vurguladı. İnanç, “Sendika olarak kurulduğumuz günden bugüne eğitim özel bir önem veriyoruz. Bütün amacımız çalışanların üyelerimizin eğitimle kendini donatması anlamına geliyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye bir inancımız var. Bunu biz sendika olarak bütün tabana yaymak istiyoruz. Bugün burada da Eskişehir’de çalışan işçiler tarafından seçilen temsilciler ve üniversiteden gelen hocalarla beraber bir eğitim semineri veriyoruz. Burada hem yasaları anlatmaya çalışıyoruz hem sendikalar kanunu anlatmaya çalışıyoruz. Hem de iyi bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. İşçi ile olan iletişimi işverenle olan iletişimi sendika olarak kurmaya çalışıyoruz. Bu bizim Eskişehir’e özgün yaptığımız bir şey değil. Türkiye’de diğer sendikalar arasında en fazla proje yapan sendikayız. En fazla eğitim seminerleri veren sendikayız. Onun için buradayız. Çok güzel bir eğitim semineri olacak. Bugün burada başka bir güzellikte Arnavutluk’tan misafirlerimiz var. Onlar da bizim bu çalışmalarımızda ‘Biz de bu eğitim seminerine katılıp ülkemizdeki birikimi taşımak istiyoruz’ diyerek buradalar. Ayrıca bu olayın boyutunun daha büyük olduğunu gösteriyor. Öz İplik - İş Sendikası olarak eğitim seminerlerine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin çocukları, anne ve babaları bu millete emanet edilmiştir"

Konuşmasında, Batman’da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden 8 şehide de değinen Öz İplik - İş Sendikası Genel Başkanı İnanç, “Bu terör olaylarından sonra 8 şehidimizden sonra burada eğitim yapmak ayrı bir anlam kazandı. Çünkü şehitlerimizden birisi de Eskişehirliydi. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Şunu bilmeliler ki teröristlerin sahipleri, onların şakşakçıları ve temsilcileri bu vatanın toprağından bir karış alamayacaklar. Şehitlerimizin varlığı onların çocuklarının, annesinin ve babasının durumu tamamen bu millete emanet edilmiştir. Onların haklarını hukuklarını da savunacağız” dedi.
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