Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay’dan Berat Kandili mesajı

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Berat Kandili, esaretten hürriyete, günahtan sevaba yönelişin ve ulaşmanın adıdır” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajına "Berat; kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşıp geride bırakmamıza vesiledir" diyerek başlayan Toruntay, “Bu müstesna gece, yüce Allah’ın affına erebilmek için yaratılanı affetme, her türlü fitne ve fesattan arınma günüdür. Bu gece mağfiret gecesi, bugün rahmetin tecelli edeceği gündür. Ramazan ayının son müjdecisi olan Berat Kandili, esaretten hürriyete, günahtan sevaba yönelişin ve ulaşmanın adıdır. Bu kutlu gece Allah’ın kendisine kul olabilme şerefine ulaşan inananların gündelik hayatın getirdiği sıkıntılarla bunalan ruhlarına, manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplerine ferahlık verecek gecedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslüman aleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, bu kutlu gecenin milletimizin, memleketimizin, İslam aleminin barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.