Özbekistan’da kadınlar Kur’an-ı Kerim’i güzel okumak için yarıştı

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te kadınların katıldığı Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 2 gün önce gerçekleştirilen erkekler Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasından sonra, dün Taşkent’te kadınlar Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması finali yapıldı. Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması finaline hıfz ve tilavet dallarında olmak üzere Özbekistan’ın 12 vilayetinde ve Karakalpakistan’da düzenlenen bölgesel yarışmalarda dereceye giren 51 kadın hafız katıldı. Yarışma kategorileri üç grup halinde, 16-25 ve 25-40 yaş grupları ve dini eğitim kurumları öğrencileri özel grubu olarak belirlendi. Her dalda ve kategoride dereceye giren tüm yarışmacılar umre ziyareti ile ödüllendirildi. Taşkent İslam Enstitüsü 2. sınıf öğrencisi Rabiye Necmiddinova, yarışmada birinci oldu.