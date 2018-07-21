Özbekistan’ın mineral hammadde potansiyeli 5.7 trilyon dolar

Özbekistan Jeoloji Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Azam Kadirhocayev, Özbekistan’ın mineral hammadde potansiyelinin 5.7 trilyon dolar olduğunu açıkladı.

Özbekistan Jeoloji Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Azam Kadirhocayev, Özbekistan’ın mineral hammadde potansiyelinin 5.7 trilyon dolar olduğunu açıkladı.

Özbekistan Jeoloji Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Azam Kadirhocayev, basına yaptığı açıklamasında altın, uranyum, bakır, potasyum tuzu, kaolin ve fosforit rezervlerinde Özbekistan’ın dünyada ilk 10’a girdiğini belirtti. Kadirhocayev, Özbekistan’ın altın ve nükleer güç santrallerinin yakıt olarak kullandığı uranyum üretiminde dünyada başta gelen ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını vurguladı.

Son dönemde ülkede Rusya, Türkiye, Çin, Azerbaycan, Güney Kore ve İngiltere şirketleri tarafından jeolojik araştırmalara ilginin artığını belirten Azam Kadirhocayev, Türk şirketlerinin nadir toprak metalleri ve altın, Rus şirketlerinin altın ve bakır, Kore şirketlerinin ise altın ve volfram arama ve araştırma projeleri kapsamında çalışmalar yaptığını kaydetti.