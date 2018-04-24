(Özel) AKM’de bulunan beyaz perde yıkıldı

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında AKM içerisinde bulunan beyaz perde iş makineleri tarafından yıkıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında AKM içerisinde bulunan beyaz perde iş makineleri tarafından yıkıldı.

Taksim’de bulunan ve yıkımına 13 Şubat’ta başlanan Atatürk Kültür Merkezi’nde yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yıkım çalışmaları kapsamında AKM içerisinde bulunan perde iş makineleri tarafından yıkıldı. Beyaz perdenin yıkılmasını bazı vatandaşlar ilgi ile izledi.