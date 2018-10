(Özel) Antrenörlüğünü üstlendiği şampiyon kızıyla Manisalılara eskrim öğretiyor

Manisa’da 22 yıl önce kızını eskrim sporuna götürürken, eskrim sporuyla tanışan Figen Ülkü, kızının antrenörlüğü ile başladığı görevini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor. Kızıyla birlikte Manisalılara eskrim sporu öğreten, anne-kız dünya şampiyonu yetiştirmeyi hedefliyor.

Manisa’da kızı aracılığıyla eskrim sporu ile tanışan Figen Ülkü, kızıyla beraber başladığı antrenörlük görevini başarıyla sürdürüyor. 22 yıl önce kızını eskrim sporu yapması için antrenmanlara götüren anne Figen Ülkü (54), eskrimden etkilendi. Kızı İpek İrem Ülkü’ye her zaman destek veren ve katıldığı tüm müsabakalarda yanından bir an olsun ayrılmayan anne Ülkü, iç içe yaşadığı eskrim sporuyla yakından ilgilendi.

Şampiyon kızı İpek İrem Ülkü’nün, spor hayatını noktalayıp antrenörlüğe başlamasıyla kızıyla birlikte antrenörlüğe başlayan anne Figen Ülkü, öğrenci yetiştiriyor. Anne Figen Ülkü, “Kızım İrem sayesinde 1996 yılında eskrim ile tanıştık. Onunla birlikte bugünlere geldik. Kızımın maddi ve manevi olarak her yönden destekçisi oldum. Babasıyla birlikte maçlarına gittik. Müsabakalarını izledik. Turnuvalarına katıldık. Kendisi eskirimi sevdi, bize de sevdirdi. Eskrim sporu hem farklı hem de ayrıcalıklı bir spor. Her zaman kızımın yardımcısı oldum. Genelde perde arkası ve mutfak kısmında ben varım. Özellikle kızımın mental antrenörlüğünü yaptım. Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Ben daha çok sporcuları kondisyon ağırlıklı eğitiyorum. Manisa’da eskirim yeni, İrem hocanın sayesinde duyulmaya başlandı. 4 buçuk yaşından 54 yaşına kadar her yaş grubundan öğrencimiz var” diye konuştu.

Antrenör İpek İrem Ülkü ise annesiyle beraber aynı sporu yapmanın gurur verici olduğunu söyledi. Ülkü şöyle konuştu:

"1996 yılından beridir eskrim sporu içerisindeyim. 2005 yılına kadar faal sporculuk hayatım oldu. 2001 yılında Balkan Şampiyonası’nda 3’üncülük elde ettim. İlk defa bayanlar kılıç branşında Türkiye’ye 3’üncülük getiren bir sporcuyum. 2005’teki düzenlenen Avrupa Şampiyonası’ndan sonra sporculuk hayatıma nokta koydum. Eskrim sporuna antrenör olarak devam ettim. Aynı zamanda uluslararası hakem olarak da hizmet vermekteyim. Manisa ilinde 40 sporcu ile faaliyet gösteriyoruz. Annemle birlikte aynı sporu yapmak ve çocuklara sevdirmek çok farklı bir his ve duygu. Eskirim sporunda anne ve kız yok. Bu da ayrı bir gurur verici bir durum. 1996 yılından beridir annemde benimle birlikte bu branşın içerisinde. Annem Bursa’da il temsilciği ve idareci olarak çalıştı. Benim antrenörüm gibiydi. Gerek kondisyon gerekse de mental antrenman olarak yanımda yer aldı. Bu işe birlikte başladık. 3 senedir de bu işi Manisa ilinde yürütüyoruz.”