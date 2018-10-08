GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:48

(Özel) Arka ayakları kapana sıkışan minik sincap, protez yürüteçle hayata tutunacak

Ordu’da kapana kapılması sonucu arka ayaklarına felç vuran Vişne isimli minik sincap, İstanbul’a getirilerek tedavi altına alındı. Minik sincap kendisine uygun bir şekilde dizayn edilecek protez ile tekrar yürüyebilecek.

(Özel) Arka ayakları kapana sıkışan minik sincap, protez yürüteçle hayata tutunacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ordu’da kapana kapılması sonucu arka ayaklarına felç vuran Vişne isimli minik sincap, İstanbul’a getirilerek tedavi altına alındı. Minik sincap kendisine uygun bir şekilde dizayn edilecek protez ile tekrar yürüyebilecek.

Geçtiğimiz aylarda avcılar tarafından kurulan kapana yakalanarak arka ayaklarını kaybeden Vişne isimli minik sincap tedavi için İstanbul’a getirildi. İstanbul’da hayvansever Tayfun Demir tarafından tedavi sürecine giren sincap büyük ölçüde tedaviye yanıt verdi. Fakat arka ayakları tamamen zarar gören sincap için protez yürüteç geliştirildi. Vişne isimli minik sincap, kendisine uygun bir şekilde dizayn edilecek protez yürüteç sayesinde tekrardan yürümeye başlayacak.

“Hem omurgasında hemde ayaklarında kırıklar oluşmuş”

Arka ayakları tutmayan Sincabın kendisine nasıl ulaştığını anlatan Hayvansever Tayfun Demir, “Malesef bu güzel kızımız Ordu’da geçtiğimiz yıl kapana yakalanan ve dünyada ilk kez protez yapılan Karamel gibi ormanda kapana yakalanmış. Kapana yakalanma sırasında hem omurgasında hemde ayaklarında kırıklar oluşmuş. Yine Ordu’daki gönüllü arkadaşlarımız sayesinde İstanbul’a kadar getirttik. Burada tedaviye alındı. Detaylı tetkikleri yapıldı. İnşallah kırıkları omurgası düzelecek ama maalesef ömür boyu yürüme şansı yok. Bunun dışında oldukça sağlıklı. Kendini toparladı. Şuanda rehabilitasyon altında. Doğada yaşama şansı yok. Vahşi hayatına dönemeyecek. Bundan sonraki hayatını tek başına sağlıklı bir şekilde geçirme imkanı olacak. Kimsenin ona yemek yedirmek zorunda kalmayacak kendisi yiyebilecek. Hayatını kolay bir şekilde idame ettirebilecek” diye konuştu.

“İşine yaramadığı için fırlatıp atmış”

Türkiye’nin her bölgesinde sincap görülebildiğini vurgulayan Demir, "Maalesef bizde yabani canlılar zararlı canlılar olarak görüldüğü için kapanlarla avlanıyorlar ya da diğer canlılara kurulan kapanlara yakalanıyorlar. Tıpkı Vişne’de olduğu gibi. Bu güzel kızımızın adını biz ’Vişne’ koyduk. Kapan sahibi kendisini gördüğünde işine yaramadığı için fırlatıp atmış” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku