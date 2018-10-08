(Özel) Arka ayakları kapana sıkışan minik sincap, protez yürüteçle hayata tutunacak

Ordu’da kapana kapılması sonucu arka ayaklarına felç vuran Vişne isimli minik sincap, İstanbul’a getirilerek tedavi altına alındı. Minik sincap kendisine uygun bir şekilde dizayn edilecek protez ile tekrar yürüyebilecek.

Ordu’da kapana kapılması sonucu arka ayaklarına felç vuran Vişne isimli minik sincap, İstanbul’a getirilerek tedavi altına alındı. Minik sincap kendisine uygun bir şekilde dizayn edilecek protez ile tekrar yürüyebilecek.

Geçtiğimiz aylarda avcılar tarafından kurulan kapana yakalanarak arka ayaklarını kaybeden Vişne isimli minik sincap tedavi için İstanbul’a getirildi. İstanbul’da hayvansever Tayfun Demir tarafından tedavi sürecine giren sincap büyük ölçüde tedaviye yanıt verdi. Fakat arka ayakları tamamen zarar gören sincap için protez yürüteç geliştirildi. Vişne isimli minik sincap, kendisine uygun bir şekilde dizayn edilecek protez yürüteç sayesinde tekrardan yürümeye başlayacak.

“Hem omurgasında hemde ayaklarında kırıklar oluşmuş”

Arka ayakları tutmayan Sincabın kendisine nasıl ulaştığını anlatan Hayvansever Tayfun Demir, “Malesef bu güzel kızımız Ordu’da geçtiğimiz yıl kapana yakalanan ve dünyada ilk kez protez yapılan Karamel gibi ormanda kapana yakalanmış. Kapana yakalanma sırasında hem omurgasında hemde ayaklarında kırıklar oluşmuş. Yine Ordu’daki gönüllü arkadaşlarımız sayesinde İstanbul’a kadar getirttik. Burada tedaviye alındı. Detaylı tetkikleri yapıldı. İnşallah kırıkları omurgası düzelecek ama maalesef ömür boyu yürüme şansı yok. Bunun dışında oldukça sağlıklı. Kendini toparladı. Şuanda rehabilitasyon altında. Doğada yaşama şansı yok. Vahşi hayatına dönemeyecek. Bundan sonraki hayatını tek başına sağlıklı bir şekilde geçirme imkanı olacak. Kimsenin ona yemek yedirmek zorunda kalmayacak kendisi yiyebilecek. Hayatını kolay bir şekilde idame ettirebilecek” diye konuştu.

“İşine yaramadığı için fırlatıp atmış”

Türkiye’nin her bölgesinde sincap görülebildiğini vurgulayan Demir, "Maalesef bizde yabani canlılar zararlı canlılar olarak görüldüğü için kapanlarla avlanıyorlar ya da diğer canlılara kurulan kapanlara yakalanıyorlar. Tıpkı Vişne’de olduğu gibi. Bu güzel kızımızın adını biz ’Vişne’ koyduk. Kapan sahibi kendisini gördüğünde işine yaramadığı için fırlatıp atmış” dedi.