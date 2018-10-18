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18 Ekim 2018 Perşembe 10:40

(Özel) Ataköy’de tarihi Baruthane arazisindeki "Millet Parkı" çalışmaları havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ataköy’deki tarihi Baruthane arazisinde yapımına başlanan "Millet Parkı" çalışmaları havadan görüntülendi.

(Özel) Ataköy'de tarihi Baruthane arazisindeki 'Millet Parkı' çalışmaları havadan görüntülendi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ataköy’deki tarihi Baruthane arazisinde yapımına başlanan "Millet Parkı" çalışmaları havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla dev bir parka dönüştürülerek vatandaşların kullanımına açılması planlanan Ataköy’deki 60 dönümlük Baruthane arazisinde çalışmalar başladı. "Millet Parkı" olarak vatandaşların hizmetine açılacak olan tarihi Baruthane arazisindeki çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde, iş makinelerinin çalışmaları yer alıyor. TOKİ’nin projesine göre, arazideki tarihi yapıların restore edileceği ve çevrenin yeşillendirileceği belirtildi.
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