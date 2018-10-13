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13 Ekim 2018 Cumartesi 08:55

(ÖZEL) Ayakları parçalanan kedi ölümden kurtarıldı

Bursa’da ayakları parçalanan bir kedi, kaldırım kenarında can çekişirken bulundu. Kedi daha sonrasında tedavi edildi.

(ÖZEL) Ayakları parçalanan kedi ölümden kurtarıldı
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Bursa’da ayakları parçalanan bir kedi, kaldırım kenarında can çekişirken bulundu. Kedi daha sonrasında tedavi edildi.

Olay, Nilüfer Gazi Caddesi’nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Yaralı bir kedi kaldırım kenarında can çekişirken bir hayvansever tarafından bulunarak veteriner kliniğine getirildi. Bunun üzerine hemen harekete geçen Veteriner Hekim Erol Kaplan, kedinin röntgenini çekti. Hekim Kaplan, sağ arka ayağında kırıklar oluşan kediye uyguladığı cerrahi müdahale sonucu kemiklerinin içerisine yerleştirdiği ‘pim’ ile yaralı kediyi tekrar eski sağlığına kavuşturmayı başardı.

Son zamanlarda sokak hayvanlarına uygulanan sorumsuzca davranışları ve şiddeti kınayan Kaplan, sokak hayvanlarının aslında yalnız olmadığını, en yakın veterinere getirildiğinde gerekli işlemlerin ücretsiz de yapılabileceğini ifade etti.

Adını ’Duman’ koyduğu kediyi eski sağlığına kavuşturan Kaplan, "Bir darbeye bağlı olarak bacağı kırılmış bir sokak kedisi. Biz bunun bütün tedavi protokollerini yaptık. Bacağına ’pim’ yaptık. Yaklaşık 15 gün sonra tekrar salınabilecek bir duruma gelecek. Bu aşamada sahiplendirmeyi başarabilirsek, bu ufaklığı yeni ailesine teslim edeceğiz. Tabii doğada sokak hayvanlarının çekmiş olduğu bazı zorluklar var. Belki de bu kırık bir işkenceden ya da darptan oldu. Ama büyük ihtimalle bir trafik kazasından oldu. Bununla ilgili net bir şey söyleyemiyoruz" dedi.
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