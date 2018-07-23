(Özel) Ayı kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdı

Sarıkamış’ta çöplükte yiyecek arayan boz ayılar, bu kez kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdı. Saldırı sırasında aracın yanında olan gazeteci araca girerek canını son anda kurtardı. Ayının gazeteciye saldırması anbean kaydedildi.

Sarıkamış’ta çöplükte yiyecek arayan boz ayılar, bu kez kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdı. Saldırı sırasında aracın yanında olan gazeteci araca girerek canını son anda kurtardı. Ayının gazeteciye saldırması anbean kaydedildi.

Sarıkamış’ta boz ayılar karınlarını doyurmak için yavrularıyla birlikte ilçe çöplüğüne geliyor. Yavrularıyla birlikte gece yarısı çöplüğe gelen boz ayılar, burada karınlarını doyuyor. Çöplükte ayıları görüntülemek için bekleyen İhlas Haber Ajansı ekibi, yavrularıyla birlikte yiyecek için çöplüğe gelen boz ayının saldırısına uğradı. İHA Sarıkamış Muhabiri Alper Yıldırım, yavru ayıları görüntülemek için aracından indi. Araç kapısını tedbir için açık bırakan Yıldırım, birden boz ayının saldırısına uğradı. Ayının koşarak üzerine geldiğini fark eden Yıldırım, son anda kendisini araca attı. Aracın kapısını kapatan Yıldırım, ölümle burun buruna geldi. O anlar ise kameralara yansıdı.

İHA ekibi daha sonra ayıları görüntülemeye devam etti. Yavrularıyla birlikte ilçe çöplüğüne gelen boz ayılar, burada çöplerin içerisinde buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurdu. Ayılar daha sonra çöplükten ayrılarak Sarıkamış ormanlarının derinliklerde gözlerden kayboldu.

Her akşam gece yarısından itibaren çöplüğe gelen ayılar vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Kars dışından gelen vatandaşlar, ayıları görmek için saatlerce bekliyor. Ayıları rahatsız etmeden uzaktan izleyen vatandaşlar, daha sonra bölgeden ayrılıyor.