(Özel) Balıkçılardan müjde, denizde bu yıl balık çok

Tekirdağ’da ağlarını onararak yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren balıkçılar, av yasağının kalkacağı 1 Eylül’ü sabırsızlıkla bekliyor. Balıkçı İdris Şeremet, “Ümitlerimizi hiçbir zaman kesmiyoruz” diyerek, denizden müjdeli haberler aldıklarını söyledi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde ailelerinin geçimlerini balıkçık yaparak sağlayan balıkçılar, 15 Nisan’da başlayan av yasağı nedeniyle aylardır ağ ve tekne tadilatlarını aralıksız sürdürüyor. Av yasağının kalkacağı 1 Eylül tarihini sabırsızlıkla bekleyen balıkçılar, aynı zamanda bunaltıcı sıcaklardan da korunmak için yaptıkları gölgelik alanda ağlarının bakımlarını yapıyor.

“Ümitlerimizi hiçbir zaman kesmiyoruz”

1 Eylül için tüm hazırlıkların aralıksız devam ettiğini belirten Balıkçı İdris Şeremet, “Görmüş olduğunuz arkadaşlarımızın hepsi, yine gurbetçi denizde çalıştık, beraber para kazandık, beraber balık tuttuk, beraber avlandık. Evlerimize gittik, 10 gün 15 gün istirahat ettik tekrar geldik, bu ağların hazırlıklarını her şekilde en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz 1 Eylül için. Tabii ki ümitlerimizi hiçbir zaman kesmiyoruz, balık az olsa da bir dahaki seneye inşallah çok olur diye düşüncesi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz” dedi.

“Müjdeli haberler aldık, bu yıl palamut bol”

Bu yıl denizden müjdeli haberler aldıklarını da dile getiren Balıkçı Şeremet, “Bu sene çok müjdeli haberler aldık, çok bereketli gözüküyor denizler. Hem ince balık dolayı yavru var en önemli olan da bu sene palamut senesi. Biz her ne kadar denize çıkmasak da, ufak balıkçı arkadaşlarımız çapariye çıkanlar, ufak tekne ile çıkanlar küçük palamut balığı bundan aşağı yukarı 15 gün önce gözüktü, bu da çok büyük bir bereket demektir. Denizde hele hele doğruya doğru olunca, Sinop’a doğru Samsun’a doğru Trabzon’a doğru palamut olduğunda denizlerimiz çok bereketli olur. Bu sene Allah’ın izniyle palamut bol denize tüm balıkçı arkadaşlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz İnşallah en iyi şekilde en ucuz balıkları halkımıza milletimize yedirmeye kısmet eder Allah” şeklinde konuştu.

“Yatmak diye bir şey yok”

Paydos ettikleri günden beridir hazırlıklarını aralıksız devam ettiklerini de aktaran Şeremet, “Biz paydos ettiğimiz günden beridir hazırlıklarımızı devam ediyoruz. Hemen sezon bitti diye yatmak diye bir şey yok. Ağların tadilatları yapılıyor, bunlar hep yunus yırtıkları biz bunları beyaz iplikle diktik, diğer küçük balıklar kaçmasın diye şimdi tadilatını yapıyoruz, tıpkı fabrikanın diktiği göz gibi örüyoruz. Geminin bakımı var, boyası var, radarlar var, cihazlar var bir sürü eksiklerimizi tamamlıyoruz ki denizde, denizin tutulacak dal yok çünkü. Onun için en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz, denizde bir aksilik olursa her şeyi bir yedeği vardır, bu işi zaten ekip işidir reisinden tut en alt kademeye kadar açısına varana kadar, herkes bir destekçi oluyor. En iyi şekilde hazırlanıp inşallah 1 Ekim’de ‘Vira bismillah’ dedik mi, bereketli bir zanaat yaşarız, insanımıza da halkımıza vatandaşımıza da ucuz bir şekilde Allah balık yedirmek kısmet etsin” diyerek açıklamasını noktaladı.

Ağların tamiratını yaptıklarını anlatan Ertuğrul Sezer ise “İnşallah bu sene palamut iyi gözüküyor. Sezonda artık işte ağır ağır sezon yanaşıyor hepimize hayırlı olur inşallah. Ağları onarmak zor bir şey, ama yapana basit bir şey. Bunu öğrenmek de üç günde öğrenemiyor, en az bir iki sene bilen bir kişinin yanında çıraklık yapacaksın ancak o zaman öğrenebiliyorsun. Biz bugün bitiriyoruz, artık memlekete döneceğiz inşallah herkese hayırlı olur” diye konuştu.