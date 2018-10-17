GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:07

(Özel) Bankta çocuklar gibi dokuztaş oynadılar

Sultanbeyli’de bir grup yaşlının bankta oynadıkları dokuztaş oyunu, ilgiyle izlendi. Birbirleri ile kıyasıya yarışan yaşlıların çevresinde kısa sürede kalabalık bir grup oluştu.

(Özel) Bankta çocuklar gibi dokuztaş oynadılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sultanbeyli’de bir grup yaşlının bankta oynadıkları dokuztaş oyunu, ilgiyle izlendi. Birbirleri ile kıyasıya yarışan yaşlıların çevresinde kısa sürede kalabalık bir grup oluştu.

Sultanbeyli Kent Meydanı’nda toplanan bir grup yaşlı, genellikle çocukların oyunu olarak bilinen “dokuztaş” oyununu oynadı. Birbirleri ile kıyasıya yarışan yaşlıların çevresinde kısa sürede kalabalık bir grup oluştu. Yoldan geçenler de merakla oyunu izlemeye başladı. Oyunculardan Erzurumlu İsmail Aktaş, bu oyunun Doğu’da yaygın olduğunu söyledi. Eskiden yaşlıların bu oyunu çok oynadığını belirten Aktaş, “Eski yaşlıların oyunu. Oyun bazen 3-5 dakika, bazen 15-20 dakika sürüyor. Bazen de hiç bitmiyor” dedi.

Dokuztaşın dama benzeri bir oyun olduğunu belirten bir izleyici de, “Kimin beyni çalışıyorsa o işi götürür” sözleri ile oyunu özetledi.

Dokuztaş oyunu

Dokuz adet taşla oynanan ve taşların yerleri ile yürütme yolları çizgilerle gösterilen oyun, “dokurcun” olarak da biliniyor.

Oyun, özellikle oyuncak mağazalarında satılıyor. Oyunda her oyuncu yatay ya da dikey olarak taşlarını üçlü yapmak için uğraşıyor. Taşların üçlü yapılmasına “per” adı veriliyor. Çapraz yapılan perlerin hiçbir anlamı bulunmuyor. İki taşı kalan oyuncu kaybediyor. Taşlar kilitlenirse oyun tahtası üzerinde taşlar sayılıyor, fazla taşı olan oyunu kazanıyor. Taşlar eşitse kazanan kura ile belirleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku