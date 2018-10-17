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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:44

(Özel) Beykoz’da tacize uğrayan kızın babası konuştu

Beykoz’da sokak ortasında tacize uğrayan genç kızın babası konuştu. Aynı yerde daha önce bu tarz taciz olaylarının yaşandığını söyleyen baba İsmet İ. : ” Tacizcinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum ”dedi.

(Özel) Beykoz'da tacize uğrayan kızın babası konuştu
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Beykoz’da sokak ortasında tacize uğrayan genç kızın babası konuştu. Aynı yerde daha önce bu tarz taciz olaylarının yaşandığını söyleyen baba İsmet İ. : ” Tacizcinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum ”dedi.

Beykoz’da kendini takip eden kişinin tacizine uğrayan genç kızın babası konuştu. Benzer olayların daha öncede yaşandığını söyleyen baba İsmet İ, tacizcinin bulunup cezalandırılmasını istedi.

Baba İsmet İ, ”Kızım iş yerinde çalışırken otobüse biniyor Soğuksu’da iniyor. İndikten sonra bir kişi kızımı takip ediyor. Burada da taciz ediliyor. Burada ulaşım yok. Bundan bir sene önce komşumuzun kızı da aynı olayı yaşadı. Tacizcinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum ” dedi.

Öte yandan Beykoz’da sokak ortasındaki taciz saniye saniye kameralara yansımıştı. görüntülerde görünmemek için caddede park halinde olan arabaların arkasına saklanarak ilerleyen tacizci şahıs, ıssız bir sokağa geldiğinde genç kıza saldırıyor. Sokak ortasında genç kızı taciz eden zanlı, kızın çığlık atması üzerine korkarak kaçıyor.
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